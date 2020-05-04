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لهذا السبب.. بشرى تبكي في ''القمر أخر الدنيا"

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:46 م
بشرى
بشرى
روان هيثم
تذهب دلال الى منزل أخيها وتقابلها زوجة أخيها مجدية وتدخل دلال ببوكية الورد وهي سعيدة.

ثم تتخيل والدتها كريمة تقول لها أن الزمن لا يعود وليت في استطعتنا إعادته ثم تتأثر وتذهب باكية لغرفتها وتتخيل والدتها مرة أخرى تبتسم لها ومرتدية ملابس بيضاء

وفي سياق أخر تدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.


وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، سمير بدير، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.

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