أحمد موسى: النواب وافق على رسوم البنزين والسولار دون أعباء على المواطن (فيديو)

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قال الإعلامي أحمد موسى إن مجلس النواب وافق اليوم على قانون الرسوم الجديدة التي سيتم تطبيقها على المواد البترولية.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامح "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين أن لجنة الخطة والموازنة رفضت أمس إقرار 30 قرش رسوم على البنزين و25 قرش للسولار واليوم تم عرضه على البرلمان مجددا ووافق على الرسوم الجديدة بعد التأكد من عدم تأثر المواطن أو زيادة الأسعار.



وتابع الإعلامي إن البرلمان يناقش قوانين أخرى للمساهمة في الحد من آثار فيروس كورونا.



وفي وقت منفصل، أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أن الحياة فى مصر ستعود لطبيعتها تدريجيًا الفترة المقبلة، مضيفًا: "قرارات الحكومة لا تعنى عودة الحياة لطبيعتها.. ستكون الحياة طبيعية بإجراءات قاسية، والمصانع ستعمل فى ظل إجراءات احترازية قاسية، فحركة الاقتصاد لا تحتمل إجراءات طويلة المدى، فالناس تريد الحياة والحصول على الرواتب وقوت يومها، وبالتالى لا يمكن اللجوء لإجراءات طويلة المدى، خاصة أن عائدات قطاع السياحة صفر".



وقال سعد، إن الاقتصاد المصرى بخير، حيث يعتمد على عدة قطاعات، سواء الإسكان أو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجانب القطاع الزراعى الذى لم يتأثر بأزمة كورونا.



وفيما يتعلق بطلب قرض من صندوق النقد الدولى، قال: "مصر أنهت الإصلاح المالى والاقتصادى بنجاح وجارٍ العمل على الإصلاح الهيكلى لمدة عام، وصندوق النقد لا يقرض سوى الدول القوية، ويدرك أن مصر وصلت لملاءة مالية وقادرة على سداد أى قرض ستحصل عليه"، مضيفًا: "لا تأثيرات سلبية على المواطنين نتيجة طلب قرض صندوق النقد".



وذكر أن معدلات النمو فى مصر واحدة من أفضل معدلات النمو فى المنطقة، مضيفًا: "المعدل الحالى جيد جدًا فى ظل الظروف المحيطة".

