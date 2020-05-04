أحمد فهمي يتزوج بفتاة من إسكندرية

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انطلقت اليوم الحلقة الإحدى عشر لمسلسل "رجالة البيت" ، على قناة "أون" في تمام الساعة 7:45 مساءً.







أرسل تيمون "أحمد فهمي" جواب لبومبا "أكرم حسني" وقال له أن نقطة ضعف الملعلم "الإفيهات" ومن هنا قرر بومبا أن يضحكه، فأخبره تيمون أنه سيتزوج من إبنة المعلم.





استغل بومبا هذه الفرصة، ذهب الفرح وقام بغناء أغنية لهم في الفرح، رقصت زوجته "ويزو" تهاني، ثم آتى برجل يقول نكات في الفرح، فمات المعلم من الضحك.





آتى صاحب فواتير الكهرباء لتيمون وبومبا وأخبرهم بأنهم يجب سداد مصاريف الكهرباء التي إستعملوها، فإندهشوا وقالو له نحن لسنا تبع أي محافظة، فرد عليهم قائلاً سوف تدفعوا الضعف لأن تم إحتسابكوا ضمن المحافظتين القاهرة والجيزة، هنا إنتهت الحلقة.







يذكر أن مسلسل "رجالة البيت"بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، المسلسل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.



ويعرض المسلسل أيضاً على قناة "سي بي سي" الساعة 6 ونصف مسًاء، وعلى "سي بي سي دراما" الساعة 12 منتصف الليل.







