أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-5-2020.. وتوقعات جديدة لسعر المعدن الأصفر





أسعار الذهب في مصر





شهدت أسعار الذهب استقرار في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، مع توقعات بارتفاع سعر المعدن الأصفر خلال التعاملات ، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:













شعبة الذهب:









مواعيد العمل الجديدة لمحلات الذهب





أعلنت الشعبة العامة لتجارة المصوغات والمجوهرات عن مواعيد العمل الخاصة بمحال الصاغة خلال شهر رمضان، ووفقًا لقرارات مجلس الوزراء بأن العمل في محلات المجوهرات سيبدأ من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 5 مساءً.

وأكد إيهاب واصف الأمين العام للشعبة أن الإجازة الأسبوعية لمحال الصاغة سيكون يوم الأحد في أغلب الأسواق.













أسعار الذهب في الصاغة





جرام الذهب عيار 24 سعر 851.5 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 745 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر 638.5 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5,960 جنيهًا









أسعار الذهب اليوم





سجل الذهب عيار 18 سعر 638.5 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر745 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 851.5 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,960 جنيه.





توقعات أسعار الذهب





قال محللو بنك أوف أمريكا بقيادة "مايكل ويدمر"، إنه من المتوقع ارتفاع أسعار الذهب إلى 3000 دولار خلال الـ18 شهراً المقبلة مقارنة مع التقديرات السابقة عند 2000 دولار للأوقية، بحسب وكالة "بلومبرج".





وأضاف المحللون: "مع انكماش الاقتصاد بشكل حاد، وزيادة الإنفاق المالي، وتضاعف الميزانيات العمومية للبنك المركزية، يمكن أن تتعرض العملات الورقية للضغوط، وسيتجه المستثمرون إلى الذهب".

















وأطلق صناع السياسة في جميع أنحاء العالم كميات هائلة من التحفيز المالي والنقدي للمساعدة في دعم الاقتصادات التي تضررت من فيروس كورونا.





فيما يتوقع البنك الأمريكي أن يصل متوسط أسعار الذهب عند 1695 دولاراَ للأوقية خلال العام الجاري، ونحو 2063 دولاراً في 2021.





وكان الذهب قد سجل أعلى مستوى على الإطلاق في سبتمبر عام 2011 عند 1921.17 دولار للأوقية.





في حين يرى البنك الاستثماري أنه من المؤكد أن الدولار القوي، وانخفاض التقلبات في الأسواق المالية، وتراجع الطلب على المجوهرات في الهند والصين يمكن أن تظل رياحا معاكسة للذهب.













أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 849 إلى 851 عيار 22 778 إلى 780 عيار 21 743 إلى 745 عيار 18 637 إلى 639 عيار 14 495 إلى 497 عيار 12 425 إلى 426 الاونصة 26.408 إلى 26.479 الجنيه الذهب 5,944 إلى 5,960 الكيلو 849.143 إلى 851.429 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 851.5 جنيه 54.76 $ سعر الذهب عيار 22 780.5 جنيه 50.20 $ اسعار الذهب عيار 21 745 جنيه 47.92 $ اسعار الذهب عيار 18 638.5 جنيه 41.07 $ سعر الذهب عيار 14 496.75 جنيه 31.94 $ سعر الذهب عيار 12 425.75 جنيه 27.38 $ سعر الذهب عيار 9 319.25 جنيه 20.53 $ اسعار أوقية الذهب 26.334 جنيه 1,703 $ اسعار جنيه الذهب 5,960 جنيه 383.32 $ اسعار كيلو الذهب 845,750 جنيه 54,759 $







أسعار الذهب عالميًا:





ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر يونيو بنحو 0.7 بالمائة بما يعادل 12.40 دولار ليصل إلى مستوى 1713.30 دولار للأوقية.



وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو0.4 بالمائة إلى 1707.67 دولار للأوقية.















