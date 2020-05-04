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دكتور حامد يطلب من أحمد إعادة النظر في حياته في "القمر أخر الدنيا''

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:53 م
بوابة الفجر
روان هيثم
يطلب الدكتور حامد من أحمد أن يعيد النظر في أمور حياته، ويقول له أنه يريد الاطمئنان على والدته أولاً.

ليرد الدكتور بأن والدته شماعة يعلق عليها أخطائه وحجة فقط، ثم يقول أحمد ان ما فعلته ناهد شئ وفقدان والدته شئ أخر.

وفي سياق أخر تدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.


وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، سمير بدير، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.

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