"ظواهر جوية عنيفة".. الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة

حذر محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال اليومين المقبلين، حيث تشهد البلاد أمطار ورياح وشبورة وارتفاع الحرارة تارة وانخفاض الحرارة تارة آخرى.





وعن تفاصيل حالة الطقس يوم الثلاثاء، قال شاهين إن هناك عدم استقرار في الأحوال الجوية، و تشهد البلاد نشاطا للرياح على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد ومناطق من سيناء وعلى المناطق المكشوفة من القاهرة والوجه البحرى، مع تعرض الوجه البحري لأمطار من خفيفة إلى متوسطة رعدية أحياناً، بينما تشهد السواحل الشمالية أمطارا متوسطة ورعدية، وتسجل البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة.





وأوضح خبراء الأرصاد أن هذه الظاهرة التي تتعرض لها البلاد نتيجة التأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على غرب البحر المتوسط.





وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، تسجل العظمى والصغرى القاهرة «26 – 16»، الإسكندرية «22– 17»، قنا «33- 23»، الأقصر «36 – 24»، أسوان «37 – 25»



