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"ظواهر جوية عنيفة".. الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة
الإثنين 04/مايو/2020 - 11:44 م
حذر محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال اليومين المقبلين، حيث تشهد البلاد أمطار ورياح وشبورة وارتفاع الحرارة تارة وانخفاض الحرارة تارة آخرى.
وعن تفاصيل حالة الطقس يوم الثلاثاء، قال شاهين إن هناك عدم استقرار في الأحوال الجوية، وتشهد البلاد نشاطا للرياح على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد ومناطق من سيناء وعلى المناطق المكشوفة من القاهرة والوجه البحرى، مع تعرض الوجه البحري لأمطار من خفيفة إلى متوسطة رعدية أحياناً، بينما تشهد السواحل الشمالية أمطارا متوسطة ورعدية، وتسجل البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة.
وأوضح خبراء الأرصاد أن هذه الظاهرة التي تتعرض لها البلاد نتيجة التأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على غرب البحر المتوسط.
وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، تسجل العظمى والصغرى القاهرة «26 – 16»، الإسكندرية «22– 17»، قنا «33- 23»، الأقصر «36 – 24»، أسوان «37 – 25»
وعن حالة الطقس يوم الأربعاء، قال مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات صحفية، إن البلاد ستتعرض لشبورة مائية مع ارتفاع طفيف تدريجيا في درجات الحرارة، وانحسار فرص سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية.
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