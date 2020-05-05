Advertisements

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 5-5-2020.. والعملة الأمريكية تواصل الصيام عن التحرك

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 12:05 ص
أسعار الدولار
أسعار الدولار
الفجر الاقتصادي

أسعار الدولار اليوم


شهدت أسعار الدولار استقرار نسبي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع وجود حالة من الركود من العرض والطلب على العملة الأمريكية، ليحافظ سعر الدولار على الاستقرار أمام الجنيه المصري بالرغم من تراجع الاحتياطي الأجنبي، وتتابع بوابة الفجر أسعار الدولار لحظة بلحظة.


أسعار الدولار 

سجل سعر الدولار طبقا لنشرة أسعار البنك المركزي المصري، 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري سجل 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع، وبنك مصر 15.70 جنيه للشراء، و15.80 للبيع .


 

بنك القاهرة 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع ، اما بنك التعمير والإسكان سجل 15.70 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع، بينما

 

 

سجل البنك التجاري الدولي 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع .

توقعات أسعار الدولار:

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الاقتصاد العالمي قد يؤدي لانخفاض معدلات النمو، لافتا إلى أنه من الوارد انخفاض أسعار الدولار أمام الجنيه، مؤكدًا على وجود سيولة في البنوك ونطالبهم بتوظيفها.

وأشار إلى أن  البورصات الخارجية وأسعار العملات في العالم تدهورت وعملة مصر"الجنيه المصري" متماسكة لأن وضع مصر قوي، مؤكدًا أن وضعنا الاقتصادي أقوى من قبل 2011 وهناك احتياطات دولية لم تحدث في تاريخ مصر.

أسعار الدولار اليوم في البنوك:

البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

15.6893

15.8181

سعر الدولار في البنك الأهلي

15.68

15.78

سعر الدولار في بنك مصر

15.68

15.78

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.68

15.78

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.70

15.80

سعر الدولار في العربي الأفريقي

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك بلوم

15.70

15.80

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك SAIB

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك مصر إيران

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك HSBC

15.70

15.80

سعر الدولار في المصرف العربي

15.70

15.80

سعر الدولار في الكويت الوطني

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك عودة

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك المشرق

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.70

15.80

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي

15.70

15.80

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.70

15.80

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.69

15.79

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.70

15.80


أسعار الدولار عالميًا:

ارتفع الدولار الأمريكي أمام اليورو بنحو 0.7 بالمائة إلى مستوى 1.0901 دولار، بينما هبط بنسبة 0.1 بالمائة أمام الين الياباني مسجلاً 106.78 ين، في حين ارتفعت العملة الخضراء مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 0.5 بالمائة إلى مستوى 1.2439 دولار، كما صعدت أمام العملة السويسرية بنحو 0.5 بالمائة مسجلة 0.9661 فرنك.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر صرف الدولار اليوم في مصر لحظة بلحظة سعر العملات اليوم سعر العملات سعر الدولار مقابل اليورو سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار بنك مصر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري سعر الدولار اليوم فى مصر فى شركات الصرافه سعر الدولار اليوم فى مصر سعر الدولار اليوم سعر الدولار الكندي سعر الدولار البنك الاهلي 81 132

أخبار تهمك

القبض على غادة عبدالرازق بتهمة سرقة تمثال آثري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| رقم قياسي جديد في إصابات كورونا.. و7 حالات وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

"ظواهر جوية عنيفة".. الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة

منذ أقل من نصف ساعة

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 9 ساعات

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

منذ حوالي 10 ساعة

أحمد موسي يطالب بتطبيق نموذج الحرم المكي حال فتح المساجد

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي في الصيف

منذ ساعتين و 40 دقيقة

حقيقة تعاقد الزمالك مع الظهير الأيمن لإنبي

منذ ساعة و 13 دقيقة

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان

منذ ساعتين و 29 دقيقة

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك مهدد بخسارة نجم الفريق

منذ 41 دقيقة

تحذير مهم من مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ويوفنتوس

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. بلاغ جديد ضد رامز جلال بسبب سخريته من أهالي الشرقية

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يتراجع ويترك الصفقة الذهبية للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار الدولار اليوم الخميس 5-3-2020 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الخميس 2-4-2020.. العملة تستقر في ختام تعاملات الأسبوع

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 15-4-2020.. العملة الأمريكية تتراجع في بنك واحد

أسعار الدولار اليوم الجمعة 24-4-2020.. سعر العملة الأمريكية في أول أيام شهر رمضان

أسعار الدولار اليوم الإثنين 27-4-2020.. سعر العملة الأمريكية بعد طلب القرض من "النقد الدولي"

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 28-4-2020.. واستقرار في سعر العملة الأمريكية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:40 م

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان

تحذير مهم من مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا

10:08 م

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ويوفنتوس

11:25 م

"ظواهر جوية عنيفة".. الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة

11:44 م

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

02:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة