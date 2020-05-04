وزارة العدل تطلق 5 آلاف مأذون لعقد "الزواج الإلكتروني"

أعلنت وزارة العدل السعودية، أنها ستعقد يوم غدٍ (الأربعاء) ورشة عمل "عن بعد" لمأذوني الأنكحة في المملكة، تستهدف 5 آلاف مأذون، إذ ستعرِّف المأذونين بمشروع العقد الإلكتروني للزواج، تجهيزاً لإطلاقه في مدن المملكة كافة، عقب نجاح الفترة التجريبية في الرياض.





وتهدف الورشة إلى تأهيل مأذوني الأنكحة للمرحلة الإلكترونية الجديدة، لتوثيق الزواج إلكترونياً بالكامل باستخدام جهاز رقمي يغني المأذون عن حمل المستندات الورقية، ويغني المستفيدين عن الذهاب إلى المحاكم.





ويهدف عقد الزواج الإلكتروني إلى توثيق البيانات إلكترونياً بشكل كامل، وأتمتة إجراءات عقد الزواج من المنزل، وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان، الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحولاً إيجابياً كبيراً في تسجيل وقائع الزواج بالمملكة، بما يخدم المستفيدين وييسر تعاملاتهم العدلية.





يذكر أن وزارة العدل، كانت قد أطلقت الخدمة تجريبياً في الرياض، عبر 300 مأذون، قاموا بتوثيق 2000 عقد زواج إلكتروني خلال الفترة التجريبية.