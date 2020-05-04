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العراق تسجل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:54 م
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم الاثنين، أنها سجلت 50 إصابة وحالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجدـ المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة العراقية: إنها "فحصت 4324 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق، ليصل العدد الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 107586"، لافتة إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 2346، والوفيات 98 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء 1544".

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,621 مليون إصابة، بينهم أكثر من 251 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,179 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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