مرقس عادل لـ"الفجر الفني" هذه تجربتي في مسلسل "فرصة تانية".. وكنت أتمنى تنفيذ هذه الأعمال (حوار)

حدثنا عن تجربتك في مسلسل "فرصة تانية" ؟



حدثنا عن أجواء تحضير المسلسل؟



كيف تم اختيارك للشخصيات؟



حدثنا عن ردود الأفعال حتى الآن؟



وماذا عن انتقاد الجمهور لمشهد ياسمين صبري وهي بالمستشفى وتضع ميكاب؟



ما أقرب الشخصيات لك من مسلسل فرصة تانية؟



هل كان يوجد مشاهد صعبة أثناء التصوير؟



وماذا عن تصوير المسلسل نفسه في أجواء الكرونا؟



هل انتهيت من تصوير جميع مشاهد المسلسل؟



قمت بعمل مسلسلات في السباق الرمضاني وخارجه؟ ما الذي فضلته أكثر؟



هل تتابع مسلسلات في رمضان؟



ماذا عن طرح المسلسلات على منصات إلكترونية؟



ما العمل الذي كنت تتمنى عمله؟



من تتوقع له مستقبل من الممثلين الجدد، ما النصيحة التي تقدمها لهم؟











سعيد بتجربتي كثيراً في المسلسل، عندما قرأت السيناريو كان جميل، مختلف وجذبني أحداثه، بالرغم أن التجربة كانت صعبة بسبب الكرونا، إلا أنني استمتعت بهت كثيراً.كانت صعبة كثيراً، لأننا آتينا بأطباء نفسيين وتحدثنا معهم كثيراً عن شخصية ريهام وملك وزياد، فشخصية مدحت شخصية حقيقة، هذا مرض حقيقي موجود، التحضير كان صعب كثيراً، لكن أهم شئ أنه وصل للناسبالإتفاق، وضعنا أكثر من إختيار لكل شخصية، الشخصية المتاحة والموجودة تم اختيارها.الناس سعيدة كثيراً بالمسلسل، أما حتت من أخذ البطولة من من، أنا عندما تشكر الناس في أي ممثل أشعر بالفرح، فيوجد ناس كثيرة شكرت في دياب ففرحت، يوجد ناس أيضاً قالت أن ياسمين صبري تطورت فرحت ، ناس أيضاً قالت آيتن عامر قامت بعمل شغل جميل ومختلف فرحت، قالت ناس هبه مجدي وأحمد مجدي قاموا بعمل شغل جيد، ففي البداية أنا أرى أن هذه السنة بها موسم قوي وبها مسلسلات جميلة، يوجد فرصة للناس بأن تتابع وتشاهد أكثر.الصورة الأصلية ليست هكذا، الناس أخدت صورة المشهد، صارت تقوم بعمل الكثير من التأثيرات والتعديلات بها، وهذه من ردود الأفعال الممتعة، فهذا يدل أن الناس متابعة المسلسل فتقوم بالتعليق عليه، أنا ضحكت عندما رأيت الصورة، ضحكت عادي ولكن ليس هذا ما حدث في المسلسل ، هذا ليس لطيف بأن من يقول شئ وينشره على السوشيال ميديا نصدقه دون التأكد من صحة الكلام، فلا يجب إتباع هذا، هذا يحدث لأن الناجح له حاقدين كثيرة، فيغضبني كثيراً الهجوم الشخصي، فأنا أفضل بأن تنتقد عمل فهذا حقك ولكن لا تنتقد شخصية بعينها.جميعهم، فأحب تفاصيل شخصيات كثيرة، مثل تفصيلة شخصية "مدحت" التي قام بها دياب، تفصيلة زياد "أحمد مجدي" وتفصيلة ريهام "آيتن عامر" بتفاصيلها أعجبتني كثيراً، فيوجد شخصيات الواحد إشتغل عليها كثيراً ففرحت جداً.مشهد الحادثة، كان صعب ولكن الحمد لله ظهر بشكل جيد ولطيف كثيراً، تواصل معي مخرجين أثنوا على تنفذ الحادثة وعلى الإخراج، تواصل معي الكثير من الناس التي رأيها مهم كثيراً بالنسبة لي وأيضاً نقاد لا يعرفوني لكي يشكروني على هذا المشهد.الأحداث كانت صعبة والكرونا دخلت لنا في الأواخر، كنا نقوم بالتصوير يوم ونقفه أكثر من يوم، وأماكن اللوكيشنات كانت صعبة كثيراً، في تعقمها و كنا نصور مشهد وننتظر وقت كثير كثيراً لسلامة الجروب كله، وأنا مخرج مسؤول عن كل صناع العمل ، فكنا ننتظر الكثير من الوقت لكي نؤمن المكان.الحمد لله قمنا بإنتهاء التصوير مبكراً قبل بدء رمضان ب 14 يوم، تواصلت مع الممثلين والعمال لكي أسأل عليهم وعلى صحتهم حتى أطمئن عليهم، كنت أتمنى أن نقدر أننا نقوم بالتصوير لي ظروف صعبة، وأن تكون الناس مبسوطة بهذا وتقول لنا شكراً، فنحن نقوم بعمل الشئ فإذا نجح فإننا نكون سعداء كثيراً، إذا إستمرت في النجاح نفرح أكثر لأن من الصعب الإستمرار في النجاح، فالحمد لله المسلسل نجح فنبدأ نرى ماذا سنفعل في الخطوة القادمة.داخل السباق الرمضاني النجاح أمتع وأحلى، لأن الناس تجلس في المنزل تنتظر مشاهدة المسلسلات، أما خارج السباق تكون شريحة الناس التي تشاهد أقل كثيراً من الذين يشاهدون في رمضان، حالياً كل الناس تجلس في بيوتها والكرونا جعلت أن الحلقة الأولى كل مصر تشاهدها، فالنجاح جاء مبكراً، الموضوع لطيف بأنك تكون فاعل حالة جدل، موجود ومتواجد.وقتي صعب كثيراً في هذه الأيام، لكن باركت لكل أصدقائي، رأيت مسلسل "الاختيار" قامول بعمل شغل جميل، مسلسل "ونحب تاني ليه" ، مصطفى فكري مدير التصوير قام بعمل شغل جيد، "الفتوة" جميل كثيراً.أرى بأن هذه السنة هذا جيد كثيراً، فيوجد منصة قامت بعمل تخفيض 3 أشهر بسعر بسيط، في مقدرة الجميع دفعها، أنا أتابع عايه فالمنصة نظيفة وجميلة وتعمل على كل شئ، فأشعر أن هذه المرة الموضوع مختلف عن السنة الماضية، وألاحظ بأن الإعلانات ليست كثيرة، أرى أن الناس صارت تتابع أكثر، ناس كثيرة صارت تقول أن رمضان في هذه السنة بالكرونا مُمتع.يوجد الكثير من الأعمال التي كبرت عليها وشاهدتها، كنت أتمنى عملها، مثل "سواق الأتوبيس" لعاطف الطيب، أعمال كثيرة مؤثرة مثل "الهروب" وشريف عرفة في أعماله، تعلمت كثيراً من هؤلاء الأشخاص، يوجد الكثير من الأعمال التي كنت أتمنى عملها.يوجد الكثير جداً مختلفين واُعجبت بهم، أرى أنه يوجد جيل آتي من الممثلين مهم جداً، فالنجوم حالياً جميلة، لكن أرى قدوم جيل لديه إستايل وشغف ناحية التمثيل، موهبة وآتين بقوة، فهذا أكثر شئ رأيته في هذه الفترة، فيوجد من أخذ فرصته، يوجد منهم من مازال يأخذها في أخذ أدوار صغيرة، لكي يعرضوا موهبتهم، سوف يأتي لهم الفرصة لأنهم موهوبين، من يظهر في أدوار صغيرة سيأتي لهم أدوار أكبر ، نصحيتي لهم التي دائماً أرددها، هي اسعى، أعمل وإغلط حتى تتعلم، ففي البداية أنا درست فأرى أن الموهبة التي تثقلها دراسة تكون أوسع وستستمر.