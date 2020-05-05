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الحلقة 11 من "ليالينا 80" غادة عادل تتفاجأ بعدم سفر زوجها إياد نصار

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 12:06 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال

تبدأ الحلقة 11 من مسلسل "ليالينا 80" بخروج "جميلة" رنا رئيس، ابنة "هشام" إياد نصار، و"مريم" غادة عادل، مع عمها "جلال" خالد الصاوي، للتنزه وذهب لشراء أيس كريم وتأخر عليها نزلت من السيارة لتبحث عنه وتاهت حتى وجدتها سيدة واتصلت بوالدتها حتى وجدتها.

لجأت "مريم" لمديرها في العمل "مدحت" محمد الشقنقيري، للبحث عن ابنتها "جميلة" وإبلاغ الشرطة، وذلك لغياب زوجها "هشام" للعمل في الخارج.

يلتقي "راضي" ميدو عادل، بـ"جلال" في أحد شوارع وسط البلد ويجده يبحث عن ابنة أخيه "جميلة"، ويذهب معه لمساعدته.

تتجول "مريم" بسيارتها لتعثر على ابنتها على جانب الطريق برفقة سيدة غريبة كانت جميلة قد استنجدت بها وتذهب برفقة والدتها.

تعود "مريم" وابنتها "جميلة" للمنزل وتجد "جلال" وو "راضي" وتقوم بتوبيخ الأول وتهدده بالحبس اذا كرر فعلته مرة آخرى، وتطرد الآخير.

تنتهي الحلقة بمفاجأة وهي علم "مريم" بعدم سفر زوجها "هشام" إلى الخارج عن طريق "مدحت" الذي أخبرها بأنه رآه في المطار أثناء انتظاره لاستقبال أحد الضيوف، ثم قام باستقلال سيارة أجرة وذهب.

وأكد لها أنه مقيم فى منزل زوجته الثانية ليباشر أعماله من هناك وتذهب "مريم" للشقه وتفاجئ زوجها "هشام".

مسلسل "ليالينا 80" بطولة غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، نورهان، ميدو عادل، رنا رئيس، هاجر الشرنوبي، منه عرفة، تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح.

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