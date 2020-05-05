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أحمد كرارة يفاجئ بشرى باصطحاب والدته وشقيقته إليها في "القمر آخر الدنيا"

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 12:17 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

يقوم سامي بالاتصال بدلال ويسأل عنها، ويخبرها أن شقيقته ووالدته في طريقهم اليها الى المنزل ويطلب منها أن تطمئنوا وتسرد له ما يحدث.

وتذهب دلال لمجدية لتخبرها بمجيئها وتنصدم مجدية بهذه الزيارة وأنها لم تأتي منذ زمن، وتقول لها أنه قدر ربنا.

ثم تتصل دلال بجلال لتخبره ويبلغها ان تترك الأمر على الله، وانه سيتصل بأخيه أحمد ويأتون سوياً.

ويتصل جلال بأحمد ويخبره أنه سيأتي ويأخذه ليذهبون لدلال ويحاولوا حل هذه المشكلة.

وفي سياق أخر تدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.


وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، سمير بدير، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.

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