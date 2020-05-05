نصائح عن "كورونا" تفضح سرًا حاولت سلمى حايك إخفائه

نشرت نجمة هوليوود الشهيرة سلمى حايك، 53 عاما، نشرت مقطع فيديو لبث حي على موقع "إنستجرام"، وهي تقدم نصائح حول فيروس كورونا المستجد.





ولكن ما لفت أنظار متابعيها هو أن سلمى حايك ظهر عليها ما كانت تخفيه لسنوات طويلة، ألا وهي "خصلات من الشعر الأبيض".





ونشرت عقب مقطع الفيديو سلمى حايك صورة لتظهر فيها بوضوح تلك الخصل البيضاء.



