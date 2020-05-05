Advertisements

نصائح عن "كورونا" تفضح سرًا حاولت سلمى حايك إخفائه

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 12:26 ص
بوابة الفجر
نشرت نجمة هوليوود الشهيرة سلمى حايك، 53 عاما، نشرت مقطع فيديو لبث حي على موقع "إنستجرام"، وهي تقدم نصائح حول فيروس كورونا المستجد.

ولكن ما لفت أنظار متابعيها هو أن سلمى حايك ظهر عليها ما كانت تخفيه لسنوات طويلة، ألا وهي "خصلات من الشعر الأبيض".

ونشرت عقب مقطع الفيديو سلمى حايك صورة لتظهر فيها بوضوح تلك الخصل البيضاء.

وكتبت سلمى حايك عل تلك الصور: "كن فخورا بجذورك"، وكتبت في أسفل المقطع "الذئب الفضي" في إشارة للخصلات البيضاء.

أخبار تهمك

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يتراجع ويترك الصفقة الذهبية للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

ياسمين عبد العزيز تعتذر عن فيلم جديد بسبب طليقها

منذ أقل من ساعتين

القبض على غادة عبدالرازق بتهمة سرقة تمثال آثري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ يوم

احذروا.. عمرو أديب يصدم المصريين بشأن الفترة المقبلة

منذ ساعة و 8 دقيقة

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ويوفنتوس

منذ ساعتين و 13 دقيقة

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

منذ ساعة الا ربع

عاجل| رقم قياسي جديد في إصابات كورونا.. و7 حالات وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

"ظواهر جوية عنيفة".. الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة

منذ أقل من ساعتين

مدير "صدر العباسية" يكشف أسباب قفزة إصابات كورونا بمصر (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بلاغ جديد ضد رامز جلال بسبب سخريته من أهالي الشرقية

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير مهم من مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:54 ص

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان (فيديو)

09:40 م

احذروا.. عمرو أديب يصدم المصريين بشأن الفترة المقبلة

12:30 ص

مدير "صدر العباسية" يكشف أسباب قفزة إصابات كورونا بمصر (فيديو)

12:49 ص

ياسمين عبد العزيز تعتذر عن فيلم جديد بسبب طليقها

11:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة