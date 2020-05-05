"رشدي أباظة".. هكذا ردت دلال عند سؤال زوجة أخيها عن صاحب بوكية الورد





تتفاجئ مجدية بصورة والدة زوجها جلال وهي صغيرة وانها كانت تشبه الفنانات.ثم تسأل مجدية دلال من الذي جلب لها هذا الورد لترد دلال عليها مازحة "رشدي أباظة" وأن تبعد عنها، ثم تذهب مجدية لصنع الطعام.تذهب مها لفريال وتسألها ما الذي ستفعله مع مجدي وتقول لها فريال ان جلال غير مطمئن لهذا الموضوع، لترد مها ان هذا الرجل الذي قصت عليها مروة انه قام بتوصيلهاوفي سياق أخر تدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، سمير بدير، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.