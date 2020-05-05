قبل ظهوره في "البرنس".. شريف رواش يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل دوره في المسلسل

أحمد زاهر، عبد العزيز مخيون، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران، إنعام الجريتلي، بدرية طلبة، محمد علاء، رحاب الجمل.









يُشارك الفنان شريف رواش، في السباق الرمضاني الحالي من خلال مسلسل "البرنس".وقال شريف رواش في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إنه يُجسد شخصية تاجر مخدرات يُدعى "فله"، لافتًا إلى أن ظهوره في المسلسل يبدأ من الحلقة السابعة عشر، مُتمنيًا أن تنال شخصيته على إعجاب الجمهور.وأشار شريف رواش أنه تم ترشيحه للعمل في المسلسل من خلال المخرج المنفذ محمد عبد السلام، لافتًا إلى سعادته الكبيرة بالعمل مع كل هؤلاء النجوم المشاركين فيه ولاسيما المخرج محمد سامي؛ لأنه من أهم المخرجين المتواجدين في الساحة الفنية وأنه سبق وتعاون معه من قبل في فيلم"جواب اعتقال".وعما جذبه للمسلسل حيث أنه من بطولة صديقه الفنان محمد رمضان،ولأنه كان يتمنى الوقوف أمامه مرة أخرى، فهو فنان متميز يتمتع بدرجة كبيرة من الاحترام والرُّقِي،لافتًا أن كواليس العمل من أجمل الكواليس في حياته.يُشار أن مسلسل"البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان،