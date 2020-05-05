بشرى سارة.. الحكومة تسعد المصريين العالقين في الكويت

زف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خبر سعيد للمصريين العالقين في الخارج بدولة الكويت من مخالفي التأشيرات، معلنا أن الدولة المصرية ستبدأ في اطلاق أول رحلتين لعودة المصريين يوم الأربعاء من دولة الكويت.





وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن عدد المصريين العالقين في دولة الكويت من مخالفي التأشيرات عددهم 5 آلاف مواطن، وسيتم إعادتهم جميعا بمعدل رحلتين يوميا، ولن يتحملوا أي تكاليف لعودتهم لمصر.





وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم حجر كل العائدين من دولة الكويت لمدة 14 يوم، منوها بأنه لن يتم السماح لأي عائد من دولة الكويت أن يغادر لأي مكان سوى المكان المخصص للحجر، موضحا أنهم سيقضوا فترة العزل في المدن الجامعية التي تم تخصيصها للحجر الصحي بفيروس كورونا المستجد.



