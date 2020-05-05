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بشرى سارة.. الحكومة تسعد المصريين العالقين في الكويت

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 04:15 ص
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد
هدى عبدالرازق
زف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خبر سعيد للمصريين العالقين في الخارج بدولة الكويت من مخالفي التأشيرات، معلنا أن الدولة المصرية ستبدأ في اطلاق أول رحلتين لعودة المصريين يوم الأربعاء من دولة الكويت.

وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن عدد المصريين العالقين في دولة الكويت من مخالفي التأشيرات عددهم 5 آلاف مواطن، وسيتم إعادتهم جميعا بمعدل رحلتين يوميا، ولن يتحملوا أي تكاليف لعودتهم لمصر.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم حجر كل العائدين من دولة الكويت لمدة 14 يوم، منوها بأنه لن يتم السماح لأي عائد من دولة الكويت أن يغادر لأي مكان سوى المكان المخصص للحجر، موضحا أنهم سيقضوا فترة العزل في المدن الجامعية التي تم تخصيصها للحجر الصحي بفيروس كورونا المستجد.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 70 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1632 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2139 حالة، من ضمنهم الـ 1632 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 6813 حالة من ضمنهم 1632 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و436 حالة وفاة.

وفي إطار التواصل المستمر مع الأطقم الطبية بمستشفيات العزل، عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في 17 مستشفى للعزل، وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية للمرض، وتوفير كافة الاحتياجات، ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى. 

وأشادت وزيرة الصحة بآداء الأطقم الطبية بمستشفيات العزل لما يقدمونه من خدمات طبية مميزة للمرضى بكفاءة عالية، كما وجهت مديري المستشفيات بتوفير قاعدة بيانات إلكترونية محدثة لمتابعة وتسجيل بيانات المرضى منذ دخولهم إلى المستشفى وإجراء الفحوصات اللازمة لهم ومتابعة حالتهم الصحية حتى خروجهم.

وخلال الاجتماع توجهت الأطقم الطبية بمستشفيات العزل بالشكر لوزيرة الصحة لسرعة استجابتها وتلبية كافة احتياجاتهم، وتوفير كافة سبل الدعم اللازم لهم.

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