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خبر سار من الصين بشأن إنتاج لقاح ضد كورونا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:03 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي الصيني نادر ونج، إن هناك شركة صينية خصصت مليار يوان صيني لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن كل اللقاحات لابد أن تمر بعدة مراحل سواء التجريب على الحيوانات، ثم على عدد محدود من البشر، ثم الإنتاج على عدد أكبر. 

وتابع "ونج"، خلال مداخلة هاتفية مع ببرنامج "مساء dmc"، مساء الاثنين، أن الشركة الصينية لديها قدرة لإنتاج 100 مليون جرعة من هذا اللقاح بشكل سنوي، وهذا خبر سار بالنسبة لجهود مكافحة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الوضع في الصين يتحسن بشكل يومي، فعدد المصابين الجدد لثلاثة أيام على التوالي لا يزيد عن 3 إصابات يوميًا، وهذا يعني أن الإصابات الجديدة منخفضة جدًا، خلاف أن الصين لم تسجل أي حالة وفاة منذ 20 يومًا.
وأشار إلى أن الحياة بدأت تعود بشكل طبيعي في الصين، وبدأت في إعادة فتح بعض المدارس والجامعات والمطاعم، ولكن على كل شخص أن يرتدي كمامة عند الخروج إلى الشارع.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد، خرج في البداية من الصين، وانتشر منها إلى غالبية دول العالم.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 70 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1632 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2139 حالة، من ضمنهم الـ 1632 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 6813 حالة من ضمنهم 1632 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و436 حالة وفاة.

وفي إطار التواصل المستمر مع الأطقم الطبية بمستشفيات العزل، عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في 17 مستشفى للعزل، وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية للمرض، وتوفير كافة الاحتياجات، ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى. 

وأشادت وزيرة الصحة بآداء الأطقم الطبية بمستشفيات العزل لما يقدمونه من خدمات طبية مميزة للمرضى بكفاءة عالية، كما وجهت مديري المستشفيات بتوفير قاعدة بيانات إلكترونية محدثة لمتابعة وتسجيل بيانات المرضى منذ دخولهم إلى المستشفى وإجراء الفحوصات اللازمة لهم ومتابعة حالتهم الصحية حتى خروجهم.

وخلال الاجتماع توجهت الأطقم الطبية بمستشفيات العزل بالشكر لوزيرة الصحة لسرعة استجابتها وتلبية كافة احتياجاتهم، وتوفير كافة سبل الدعم اللازم لهم.

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