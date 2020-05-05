خبر سار من الصين بشأن إنتاج لقاح ضد كورونا

قال الإعلامي الصيني نادر ونج، إن هناك شركة صينية خصصت مليار يوان صيني لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن كل اللقاحات لابد أن تمر بعدة مراحل سواء التجريب على الحيوانات، ثم على عدد محدود من البشر، ثم الإنتاج على عدد أكبر.





وتابع "ونج"، خلال مداخلة هاتفية مع ببرنامج "مساء dmc"، مساء الاثنين، أن الشركة الصينية لديها قدرة لإنتاج 100 مليون جرعة من هذا اللقاح بشكل سنوي، وهذا خبر سار بالنسبة لجهود مكافحة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الوضع في الصين يتحسن بشكل يومي، فعدد المصابين الجدد لثلاثة أيام على التوالي لا يزيد عن 3 إصابات يوميًا، وهذا يعني أن الإصابات الجديدة منخفضة جدًا، خلاف أن الصين لم تسجل أي حالة وفاة منذ 20 يومًا.

وأشار إلى أن الحياة بدأت تعود بشكل طبيعي في الصين، وبدأت في إعادة فتح بعض المدارس والجامعات والمطاعم، ولكن على كل شخص أن يرتدي كمامة عند الخروج إلى الشارع.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد، خرج في البداية من الصين، وانتشر منها إلى غالبية دول العالم.



