طالبه بـ"ربع مليون".. قرار من النيابة بشأن مقتل عامل بالبدرشين

طالبه بسداد مبلغ ربع مليون جنيه فقتله.. هذا كان حال عامل بعد قتله على يد مقاول بمركز البدرشين، لمطالبته بسداد المبلغ، فنشبت مشاجرة بينهم، على إثرها قام المتهم باطلاق النار عليه، حتى سقط جثة هامدة، فأمرت النيابة العامة، بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليه.

وطلبت النيابة، اجراء التحريات اللازمة، وسرعه ضبطه، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وتلقى الرائد محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة البدرشين إشارة من أحد المستشفيات، تفيد باستقبال جثة عامل أصل إقامته محافظة أسيوط به آثار طلقات نارية، حال تواجده بدائرة القسم.





وباجراء التحريات، تبين أن المجني عليه توجه إلى المتهم، وهو مقاول مقيم بدائرة القسم، رفقة اثنين آخرين وطالبه بسداد مبلغ مالي له قيمته 250 ألف جنيه، إلا أن المتهم رفض ونشبت بينهما مشاجرة قام على إثرها المتهم بإطلاق النار على المجني عليه فأرداه قتيلًا ولاذ بالفرار، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط المتهم.





وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.





في سياق منفصل، أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، في واقعة العثور على جثة شاب مجهول الهوية على حافة ترعة بمنشأة القناطر، بانتداب الطب الشرعي، لتشريح الجثة، فيما طلبت التحريات اللازمة للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.





بداية الواقعة، تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بالعثور على جثة ملقاة وسط الشارع بإحدى قرى منشأة القناطر بالجيزة، انتقلت على الفور قوة أمنية.





وباجراء التحريات، وتبين من الفحص أن الجثة لشاب في العقد الرابع من العمر ملقى على حافة ترعة مصابا بجرح في اليد وبه إصابات، ولم يعثر بحوزته على أي أوراق لشخصيته.





تفاصيل جديدة في مقتل عامل على يد سائق توك توك بالعمرانية

وفي سياق آخر، كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، تفاصيل جديدة في واقعة مقتل عامل ويدعى "وليد.ا" الشهير باسم "أبو حمزة"، على يد سائق "توك توك" بالعمرانية، عن أنه بعد معاتبه المجني عليه للسائق بخبطه بالتوكتوك، بعدم السرعة الزئدة لعدم خبط آخرين، تضايق كثيرا فيمانشبت مشادة كلامية بينهم، وانصرف السائق وفي قلبه الشر تجاهه.



