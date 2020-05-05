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"معيط" يكشف تفاصيل الرسوم الجديدة على عقود مدربي الكرة

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:03 ص
محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية
داليا الحسين
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تفاصيل قوانين فرض رسوم على عقود اللاعبين والمدربين وكيف سيتم تدبير متطلبات الموازنة الجديدة.

وأضاف"معيط" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الاثنين أنه مع الموازنة الجديدة سيتم تدبير زيادات في المرتبات وبنود انفاق تصل إلى 100 مليار بواقع 66 مليار زيادة معاشات و34 مليار زيادة أجور.

وتساءل وزير المالية عن طرق تدبير الزيادات الجديدة هل عن طريق إيرادات أم بزيادة الديون؟ مؤكدا أن الطريقة الأمثل لتقليل العجز سيتم عن طريق إيجاد موارد ونستهدف زيادة الاستثمار في مياه الشرب والصرف الصحي والطرق وتوصيل الغاز للمنازل مع عدم وجود أعباء على المواطنين.

وعن الرسوم الجديدة قال وزير المالية أنه تم فرض رسوم على طعام الكلاب والقطط وعقود اللاعبين والمدربين بحيث يتم تحصيل رسم على العقود حسب القيمة بداية 3% وبزيادة تدريجية حتى العقود الكبيرة تم تم فرض رسوم على مشتريات الاسواق الحرة 2%.

ونفى الوزير فرض رسوم إنترنت على المواطنين ولكن الرسم 2.5 % على الشركات ولن يتم تحميله على المواطن.

وأشار الوزير إلى أن بديل عدم البحث عن موارد جديدة سيكون بخفض المصروفات وعدم زيادة المرتبات.

وفي سياق منفصل، أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أن الحياة فى مصر ستعود لطبيعتها تدريجيًا الفترة المقبلة، مضيفًا: "قرارات الحكومة لا تعنى عودة الحياة لطبيعتها.. ستكون الحياة طبيعية بإجراءات قاسية، والمصانع ستعمل فى ظل إجراءات احترازية قاسية، فحركة الاقتصاد لا تحتمل إجراءات طويلة المدى، فالناس تريد الحياة والحصول على الرواتب وقوت يومها، وبالتالى لا يمكن اللجوء لإجراءات طويلة المدى، خاصة أن عائدات قطاع السياحة صفر".

وقال سعد، إن الاقتصاد المصرى بخير، حيث يعتمد على عدة قطاعات، سواء الإسكان أو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجانب القطاع الزراعى الذى لم يتأثر بأزمة كورونا.

وفيما يتعلق بطلب قرض من صندوق النقد الدولى، قال: "مصر أنهت الإصلاح المالى والاقتصادى بنجاح وجارٍ العمل على الإصلاح الهيكلى لمدة عام، وصندوق النقد لا يقرض سوى الدول القوية، ويدرك أن مصر وصلت لملاءة مالية وقادرة على سداد أى قرض ستحصل عليه"، مضيفًا: "لا تأثيرات سلبية على المواطنين نتيجة طلب قرض صندوق النقد".

وذكر أن معدلات النمو فى مصر واحدة من أفضل معدلات النمو فى المنطقة، مضيفًا: "المعدل الحالى جيد جدًا فى ظل الظروف المحيطة".

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