شاهد.. وزير المالية: الخسائر الاقتصادية من فيروس كورونا "كبيرة جدا"

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن خسائر الدولة المصرية من أزمة فيروس كورونا كبيرة جدا، مشيرا إلى أن عدد من القطاعات تأثرت من تداعيات الجائحة العالمية.





وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن قطاع السياحة بمفرده تسبب في خسارة 15 مليار دولار كان متوقع تحقيقها لولا إيقاف النشاط،مشيرا إلى أن قطاعات أخرى تأثرت مثل الطيران والسينما والمسارح والمحلات التجارية.





وأوضح وزير المالية،: "لدينا قطاعات مثل السياحة والطيران إيراداتها حاليا صفر بسبب ازمة فيروس كورونا".





واستطرد معيط: " 100 مليار جنيه هي حجم الخسائر التي تكبدتها الدولة في شهر واحد بسبب فيروس كورونا"، معقبا:"المجتمع بيطالبنا بعدم السلف ولازم يكون في إجراءات زي دي عشان نقلل السلف وننزل العجز".





وعن خصم 1% من رواتب الموظفين قال: "مجلس الوزراء سوف يصدر بيانا يوضح التفاصيل".





وعن الرسوم الجديدة قال وزير المالية أنه تم فرض رسوم على طعام الكلاب والقطط وعقود اللاعبين والمدربين بحيث يتم تحصيل رسم على العقود حسب القيمة بداية 3% وبزيادة تدريجية حتى العقود الكبيرة تم فرض رسوم على مشتريات الأسواق الحرة 2%.





ونفى الوزير فرض رسوم إنترنت على المواطنين ولكن الرسم 2.5 % على الشركات ولن يتم تحميله على المواطن، لافتا إلى أن بديل عدم البحث عن موارد جديدة سيكون بخفض المصروفات وعدم زيادة المرتبات.





وفي سياق منفصل، أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أن الحياة فى مصر ستعود لطبيعتها تدريجيًا الفترة المقبلة، مضيفًا: "قرارات الحكومة لا تعنى عودة الحياة لطبيعتها.. ستكون الحياة طبيعية بإجراءات قاسية، والمصانع ستعمل فى ظل إجراءات احترازية قاسية، فحركة الاقتصاد لا تحتمل إجراءات طويلة المدى، فالناس تريد الحياة والحصول على الرواتب وقوت يومها، وبالتالى لا يمكن اللجوء لإجراءات طويلة المدى، خاصة أن عائدات قطاع السياحة صفر".





وقال سعد، إن الاقتصاد المصرى بخير، حيث يعتمد على عدة قطاعات، سواء الإسكان أو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجانب القطاع الزراعى الذى لم يتأثر بأزمة كورونا.





وفيما يتعلق بطلب قرض من صندوق النقد الدولى، قال: "مصر أنهت الإصلاح المالى والاقتصادى بنجاح وجارٍ العمل على الإصلاح الهيكلى لمدة عام، وصندوق النقد لا يقرض سوى الدول القوية، ويدرك أن مصر وصلت لملاءة مالية وقادرة على سداد أي قرض ستحصل عليه"، مضيفًا: "لا تأثيرات سلبية على المواطنين نتيجة طلب قرض صندوق النقد".



