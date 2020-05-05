Advertisements

شاهد.. وزير المالية: الخسائر الاقتصادية من فيروس كورونا "كبيرة جدا"

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:25 ص
وزير المالية محمد معيط
وزير المالية محمد معيط
داليا الحسين
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن خسائر الدولة المصرية من أزمة فيروس كورونا كبيرة جدا، مشيرا إلى أن عدد من القطاعات تأثرت من تداعيات الجائحة العالمية.

وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن قطاع السياحة بمفرده تسبب في خسارة 15 مليار دولار كان متوقع تحقيقها لولا إيقاف النشاط،مشيرا إلى أن قطاعات أخرى تأثرت مثل الطيران والسينما والمسارح والمحلات التجارية.

وأوضح وزير المالية،: "لدينا قطاعات مثل السياحة والطيران إيراداتها حاليا صفر بسبب ازمة فيروس كورونا".

واستطرد معيط: " 100 مليار جنيه هي حجم الخسائر التي تكبدتها الدولة في شهر واحد بسبب فيروس كورونا"، معقبا:"المجتمع بيطالبنا بعدم السلف ولازم يكون في إجراءات زي دي عشان نقلل السلف وننزل العجز". 

وعن خصم 1% من رواتب الموظفين قال: "مجلس الوزراء سوف يصدر بيانا يوضح التفاصيل". 

وعن الرسوم الجديدة قال وزير المالية أنه تم فرض رسوم على طعام الكلاب والقطط وعقود اللاعبين والمدربين بحيث يتم تحصيل رسم على العقود حسب القيمة بداية 3% وبزيادة تدريجية حتى العقود الكبيرة تم فرض رسوم على مشتريات الأسواق الحرة 2%.

ونفى الوزير فرض رسوم إنترنت على المواطنين ولكن الرسم 2.5 % على الشركات ولن يتم تحميله على المواطن، لافتا إلى أن بديل عدم البحث عن موارد جديدة سيكون بخفض المصروفات وعدم زيادة المرتبات.

وفي سياق منفصل، أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أن الحياة فى مصر ستعود لطبيعتها تدريجيًا الفترة المقبلة، مضيفًا: "قرارات الحكومة لا تعنى عودة الحياة لطبيعتها.. ستكون الحياة طبيعية بإجراءات قاسية، والمصانع ستعمل فى ظل إجراءات احترازية قاسية، فحركة الاقتصاد لا تحتمل إجراءات طويلة المدى، فالناس تريد الحياة والحصول على الرواتب وقوت يومها، وبالتالى لا يمكن اللجوء لإجراءات طويلة المدى، خاصة أن عائدات قطاع السياحة صفر".

وقال سعد، إن الاقتصاد المصرى بخير، حيث يعتمد على عدة قطاعات، سواء الإسكان أو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجانب القطاع الزراعى الذى لم يتأثر بأزمة كورونا.

وفيما يتعلق بطلب قرض من صندوق النقد الدولى، قال: "مصر أنهت الإصلاح المالى والاقتصادى بنجاح وجارٍ العمل على الإصلاح الهيكلى لمدة عام، وصندوق النقد لا يقرض سوى الدول القوية، ويدرك أن مصر وصلت لملاءة مالية وقادرة على سداد أي قرض ستحصل عليه"، مضيفًا: "لا تأثيرات سلبية على المواطنين نتيجة طلب قرض صندوق النقد".

وذكر أن معدلات النمو فى مصر واحدة من أفضل معدلات النمو فى المنطقة، مضيفًا: "المعدل الحالى جيد جدًا فى ظل الظروف المحيطة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر المالية الفجر السياحة و أخبار

أخبار تهمك

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ويوفنتوس

منذ ساعتين و 17 دقيقة

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ يوم

تحذير مهم من مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مدير "صدر العباسية" يكشف أسباب قفزة إصابات كورونا بمصر (فيديو)

منذ أقل من ساعة

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

"ظواهر جوية عنيفة".. الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة

منذ أقل من ساعتين

القبض على غادة عبدالرازق بتهمة سرقة تمثال آثري

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

ياسمين عبد العزيز تعتذر عن فيلم جديد بسبب طليقها

منذ أقل من ساعتين

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| رقم قياسي جديد في إصابات كورونا.. و7 حالات وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

احذروا.. عمرو أديب يصدم المصريين بشأن الفترة المقبلة

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. بلاغ جديد ضد رامز جلال بسبب سخريته من أهالي الشرقية

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يتراجع ويترك الصفقة الذهبية للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

توقعات بخسارة الاقتصاد العالمي 347 مليار دولار بسبب كورونا

أنقذها الرئيس والحكومة.. 6 قطاعات عانت من الخسائر بسبب "كورونا"

وزير المالية: وصلنا لمستوى "الزيرو" في قطاعي الطيران والسياحة

أبرز 18 تصريحا بمؤتمر الحكومة حول قرض صندوق النقد الدولي الجديد

نشات الديهي لـ أيمن نور: "إن لم تستحي اصنع ما شئت"

أحمد موسى: النواب وافق على رسوم البنزين والسولار دون أعباء على المواطن (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:54 ص

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان (فيديو)

09:40 م

احذروا.. عمرو أديب يصدم المصريين بشأن الفترة المقبلة

12:30 ص

مدير "صدر العباسية" يكشف أسباب قفزة إصابات كورونا بمصر (فيديو)

12:49 ص

ياسمين عبد العزيز تعتذر عن فيلم جديد بسبب طليقها

11:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة