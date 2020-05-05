Advertisements

جيلبرتو: لا اتخيل حسام عاشور بقميص غير الأهلي.. وهذه رسالتي للجماهير الحمراء

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 12:25 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
علي نبوي
قال الأنجولي جيلبرتو لاعب الأهلي السابق إنه لا يتخيل ارتداء حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر بقميص غير الأهلي.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت ٢ :"لا اتخيل حسام عاشور بمقيص أخر غير الأهلي".

وتابع :"محمد بركات كان يتعامل معنا بشكل رائع وبإنسانية وهو لاعب رائع".

وأشار :"افتقد لمحمد أبو تريكة ومن منا لا يفتقد كان كالنسمة في الهواء وأحتاج لـ٤ساعات للحديث عنه".

وأردف :"حسام البدري استفاد جيدًا من المدربين الذين عمل معهم ويستحق قيادة منتخب مصر":

وزاد :"اتمنى التوفيق لمنتخب مصر تحت قيادة البدري الذي اعتقد بأنه سيحقق النجاحات".

وأتم حديثه :"أشكر جمهور النادي الأهلي على مساندتهم لي طوال ٨ سنوات قضيتها داخل النادي وكانو يساندوننا وقت الصعوبات قبل الأزمات وأشكرهم كثيرًا".

أخبار تهمك

عاجل| رقم قياسي جديد في إصابات كورونا.. و7 حالات وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يتراجع ويترك الصفقة الذهبية للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

احذروا.. عمرو أديب يصدم المصريين بشأن الفترة المقبلة

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ يوم

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

منذ حوالي 12 ساعة

القبض على غادة عبدالرازق بتهمة سرقة تمثال آثري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بلاغ جديد ضد رامز جلال بسبب سخريته من أهالي الشرقية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

منذ أقل من ساعة

"ظواهر جوية عنيفة".. الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة

منذ ساعتين

ياسمين عبد العزيز تعتذر عن فيلم جديد بسبب طليقها

منذ ساعتين

تحذير مهم من مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ويوفنتوس

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مدير "صدر العباسية" يكشف أسباب قفزة إصابات كورونا بمصر (فيديو)

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:54 ص

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان (فيديو)

09:40 م

احذروا.. عمرو أديب يصدم المصريين بشأن الفترة المقبلة

12:30 ص

مدير "صدر العباسية" يكشف أسباب قفزة إصابات كورونا بمصر (فيديو)

12:49 ص

تحذير مهم من مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا (فيديو)

10:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة