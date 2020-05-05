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مايكروسوفت تخطط لإطلاق ويندوز 10 إكس "Windows 10X" للحواسب المحمولة

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 12:21 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تخطط شركة مايكروسوفت لإطلاق نسخة "Windows 10X" للحواسب المحمولة العادية ذات الشاشة الواحدة، حيث ادى انتشار وباء كورونا، إلى تغيير خطط الشركة بشأن إتاحة النسخة الخاصة من ويندوز 10 لهذه الحواسب العادية.

وقد كشفت شركة مايكروسوفت مؤخرًا، عن Windows 10X في اكتوبر الماضي، لكن تغير الكثير منذ ذلك الوقت، وصرحت الشركة بأن النظام صمم ليستفيد من المرونة، وقوة الخدمات السحابية، وهذا ما سيوفره Windows 10X في الحواسب المحمولة.

ولم يذكر بيان مايكروسوفت أية تفاصيل زمنية عن موعد توفرWindows 10X سواء للحواسب الثنائية الشاشات كما كان مخططاً، أم للحواسب المحمولة بشاشة واحدة كما هو جديد الآن.

ومن المتوقع أن مايكروسوفت في البداية ستوفر النظام على الحواسب المحمولة وذلك بالشراكة مع الشركات المصنعة للحواسب.

تجدر الإشارة إلى أن مايكروسوفت شهدت نموًا ملحوظًا في استخدام نظام التشغيل ويندوز بنحو 75% سنويًا، حيث أصبح العديد من المستخدمين يقضون وقت أطول على حواسبهم وأجهزة إكس بوكس العاملة بويندوز 10. يأتي ذلك بعد فترة قريبة من إعلان وصول نظام التشغيل إلى مليار مستخدم نشط حول العالم.

وقد صممت الشركة ويندوز 10 إكس الجديد ليعمل على جهازها Surface Neo الذي يتميز بوجود شاشتين. وعملت الشركة على تبسيط نظام التشغيل وإزالة بعض الخصائص وجعله بواجهة مناسبة للأجهزة بشاشتين، لاسيما قائمة ابدأ التي تغطي كامل الشاشة.

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