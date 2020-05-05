احذروا.. عمرو أديب يصدم المصريين بشأن الفترة المقبلة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الشهرين القادمين صعبين من الناحية الاقتصادية على مصر والعالم، مشيرا إلى أنه أمر يحدث في كل دول العالم، حيث يشهد العالم أزمة اقتصادية خانقة، بسبب فيروس كورونا المستجد.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن كل الموارد تقل بسبب أزمة كورونا، معلقا: "موازنة الدولة مش مغارة علي بابا.. هى مش موازنة مبروكة"، منوها بأن يجب أن يساعد الجميع بعضهم.





وأضاف، "القفة أم ودنين لازم يشلوها اتنين.. الحمد لله أن الكورونا جت واقتصادنا واقف على رجله، ولكن خد من التل يختل"، متابعا: "محدش عارف بكرة في إيه.. بشويش وأنتم بتشتروا حاجاتكم، إحنا في حالة طوارىء اقتصادية".



