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إيهاب فهمي يوقع كريم فهمي في ورطة .. أبرز أحداث الحلقة 11 من "ونحب تاني ليه"

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 12:53 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر


عرضت الحلقة العاشرة مساء الأحد، من مسلسل "ونحب تاني ليه"، على قناة Cbc الفضائية، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسى يتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشكلات الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

وإليك أبرز ماجاء في الحلقة الحادية عشر من "ونحب تاني ليه":

_بدأت الحلقة الجديدة من حيث انتهت السابقة على مشهد صدمة "غالية" ياسمين عبد العزيز بعدما تعاقدت على فيلم جديد لتتولى الديكورات الخاصة به، وفوجئت أن المخرج هو زوجها السابق "عبدالله" شريف منير، والذي رحب بها بشدة في مكتبه، وطلبت منه أن تفهم ما يحدث بغضب شديد، وأوضح لها أن منتج الفيلم هو من رشحه لإخراج هذا العمل.

_اعتذرت "غالية"، عن العمل بالفيلم الجديد بسبب طليقها "عبدالله"، وحاول المنتج أن يقنعها بالتخلي عن هذا القرار، وكذلك زوجها السابق "عبدالله"، وفي النهاية استطاع أن ينجح عبد الله في اقناعها، موضحاً لها بأن هذا أول عمل سينمائي يقوم بإخراجه ويتمنى استكمال المشروع بعدما كان يخرج الإعلانات فقط، ووعدها بأنه لن يضايقها خلال فترة العمل.


_على جانب آخر يحاول "إيهاب" إيهاب فهمي أن يوقع "مراد"، كريم فهمي، في أزمة جديدة، وذلك وسط محاولاته العديدة بتوريطه لإبعاده عن الشركة ليستولى عليها، فسلط "دليدا" عليه لتوقعه في حبها،وكذلك "يسرا" تارا عماد تحاول أن تعود إلى مراد.

يذكر أن "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز ويشاركها كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمى، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.

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