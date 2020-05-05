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تويوتا كورولا 2021 الجديدة تزهر قبل إطلاقها بدون أي تمويهات (صور)

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 12:29 ص
تويوتا كورولا
تويوتا كورولا
ظهرت سيارة تويوتا الجديدة كورولا 2021 بدون أي تموهيات، وذلك قل الكشف عنها رسميًا، واستخدمت الشركة تصميم جديدة لسيارتها المقبلة تويوتا كورولا 2021.

وتظهرالصور، حصول تويوتا كورولا 2021 على واجهة بتغييرات بسيطة، ولكنها مؤثرة، فقد حصلت على مصابيح بشريط إضاءة LED، وحصلت على شبك أمامي متصل بمداخل هواء سفلية ومصابيح ضباب جديدة من شريط إضاءة LED. وجعلت التحسينات السيارة أكثر جرأة من قبل. وجاء التصميم الخلفي أيضاً ببعض التحسينات للإضاءة ومشتت الهواء السفلي، وتظهر الصور التجسسية الفئة الهجينة المميزة بشعار تويوتا الأزرق.

ومن المتوقع أن تتطلق شركة تويوتا هذا التصميم الحديث في السوق الصيني وبقية الأسواق العالمية، ولكن لا تتوفر معلومات من الشركة بشان موعد طرح هذه التصميم الجديد.
تويوتا كورولا 2021 الجديدة تزهر قبل إطلاقها بدون أي تمويهات (صور)
تويوتا كورولا 2021 الجديدة تزهر قبل إطلاقها بدون أي تمويهات (صور)
تويوتا كورولا 2021 الجديدة تزهر قبل إطلاقها بدون أي تمويهات (صور)
تويوتا كورولا 2021 الجديدة تزهر قبل إطلاقها بدون أي تمويهات (صور)
تويوتا كورولا 2021 الجديدة تزهر قبل إطلاقها بدون أي تمويهات (صور)
تويوتا كورولا 2021 الجديدة تزهر قبل إطلاقها بدون أي تمويهات (صور)
تويوتا كورولا 2021 الجديدة تزهر قبل إطلاقها بدون أي تمويهات (صور)
تويوتا كورولا 2021 الجديدة تزهر قبل إطلاقها بدون أي تمويهات (صور)

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