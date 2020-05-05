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حارس بيراميدز: الأهلي يفاوضني ولكن.!

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 12:35 ص
حراس بيراميدز
حراس بيراميدز
علي نبوي
قال المهدي سليمان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إن النادي الأهلي أبدى رغبته في ضمه في ٤ مرات.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"الأهلي فاوضني ٤ مرات ولكن نادي إنبي كان يرفض رحيلي وتحديدًا وقت انتقال وليد سليمان للنادي الأحمر".

وتابع :"المرة الثانية كانت في ٢٠١٥ تحدث معي المهندس فرج عامر رئيس سموحة، وكابتن علاء عبد الصادق أبلغني باهتمام الأهلي، والمهندس فرج أكد بأن النادي الأحمر طلب ضمك مقابل ١٥ مليون جنيه".

وزاد :"المرة الثالثة المهندس فرج عامر أبلغني بأنه عرض على الأهلي رحيلي مقابل ١٠ مليون جنيه لكن النادي الأحمر رفض دفع المبلغ وعرض ٢ مليون ليرفض رئيس سموحة".

وأشار :"ميدو حزين وكيلي تحدث معي قبل تعليق النشاط، وأبلغني باهتمام النادي الأهلي بي".

وزاد :"ميدو استطلع رأيي وأبلغته بأنه من الصعب الانتقال للأهلي حاليا خاصة وأنا الحارس رقم ١ في بيراميدز، ومن الصعب ذلك".

وواصل :"شرف لأي لاعب الانضمام للنادي الأهلي، ولكن هذا الأمر قد يكون صعب حاليا".

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