القومي للبحوث: نتائج تطوير لقاح ضد كورونا مبشرة للغاية

قال الدكتور محمد أحمد علي، رئيس المركز القومي للبحوث، إن المركز يعمل على تطوير علاج مصري خالص ضد فيروس كورونا، والنتائج مبشرة للغاية.





وتابع "علي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن هناك الكثير من دول العالم تعمل على إنتاج لقاح، وبعضها دخل مرحلة التجارب الإكلينيكية، ومصر من ضمن هذه الدول.





وأضاف أن مصر ليست أقل من دول العالم في أنتاج اللقاحات ضد الفيروسات، وتتساوي عالميًا بصورة كبيرة في هذا الأمر، مشيرًا إلى أن اللقاح المصري دخل مرحلة التجريب على الحيوانات وسيأخذ هذا الامر 8 أسابيع، وبعد ذلك سيدخل مرحلة التجارب على البشر من قبل وزارة الصحة.





و حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس اليوم الثلاثاء، لافتة إلى وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد ومناطق من سيناء وعلى المناطق المكشوفة من القاهرة والوجه البحري.





وأكدت هيئة الأرصاد، في بيان أن البلاد تتعرض غدا لمرتفع جوى متمركز على غرب البحر المتوسط.





ويشهد غدًا الثلاثاء، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث يتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على القاهرة تكون رعدية أحيانا على الوجه البحرى.





كما يتنبأ الخبراء، بأن يشهد غدًا أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة على السواحل الشمالية، ورياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد ومناطق من سيناء.





ويشهد اليوم الاثنين، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحرى نهارا طقس مائل للحرارة غائم جزئى.

كما يسود طقس معتدل غائم وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية، ويسود طقس حار على شمال الصعيد يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد مشمس.



