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أديب: تغير أسعار السلع بسبب الأزمة الاقتصادية أمر وارد

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 07:37 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إنه وارد أن يحدث في ظل الأزمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا، تغير في أسعار بعض السلع، معلقا: "انظر حولك... واللي ميشوفش من الغربال يكون أعمى".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، "أنا مش بمهد لحاجة، ولا عندي معلومة عن زيادة أسعار، بس يا بخت من بكاني ولا بكى الناس عليا"، متابعا: "نفسي أقولكم خبر حلو، أجي أقولكم مثلا هتاخدوا مرتباتكم دهب".

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس اليوم الثلاثاء، لافتة إلى وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد ومناطق من سيناء وعلى المناطق المكشوفة من القاهرة والوجه البحري.

وأكدت هيئة الأرصاد، في بيان أن البلاد تتعرض غدا لمرتفع جوى متمركز على غرب البحر المتوسط.

ويشهد غدًا الثلاثاء، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث يتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على القاهرة تكون رعدية أحيانا على الوجه البحرى.

كما يتنبأ الخبراء، بأن يشهد غدًا أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة على السواحل الشمالية، ورياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد ومناطق من سيناء.

ويشهد اليوم الاثنين، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحرى نهارا طقس مائل للحرارة غائم جزئى.
كما يسود طقس معتدل غائم وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية، ويسود طقس حار على شمال الصعيد يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد مشمس.

وكشف الخبراء، عن حالة الطقس ليلا، حيث يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، ويسود طقس بارد على السواحل الشمالية، وطقس لطيف على شمال وجنوب الصعيد

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