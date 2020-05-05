دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان 1441 وثوابه وفضل تردده.. اعرف دعاء يوم 12 رمضان 2020





يبحث المسلمون في شهر رمضان الكريم عن أدعية رمضان ووثوابها وفضل ترددها على محركات الإنترنت، واليوم يحل علينا اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك 1441 والموافق الثلاثاء 5 مايو 2020 ، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان وثوابه وفضل تردده، وفيما يلي دعاء يوم 12 رمضان 2020.



يحرص المسلمون بكل مكان في العالم على معرفة الادعية المستجابة في شهر رمضان الكريم والتعبد والتقرب إلى الله سبحانه وعتعالى، حيث قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-في حديث شريف : "للصائم دعوة لا ترد"، ويقول الله سبحانه وتعالى {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [سورة غافر - الآية 60]، وفيما يلي دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان 1441 هجريًا.





دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان 2020





دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان، يعتبر شهر رمضان المبارك، من الأشهر التي يجب فيها أن نُكثر من الدعاء والاستغفار، حيث أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يدعو على الدعاء في كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من ثواب كبير.





دعاء اليوم الثاني عشر من شهر رمضان 1441





عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ السِّتْرَ وَ الْعَفَافَ، وَ أَلْبِسْنِي فِيهِ لِبَاسَ الْقُنُوعِ وَ الْكَفَافِ، وَنَجِّنِي فِيهِ مِمَّا أَحْذَرُ وَأَخَافُ، بِعِصْمَتِكَ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِينَ".





ثواب ةو ضل دعاء اليوم 12 من رمضان 2020





"مَنْ دَعَا بِهِ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُهُ حَسَنَاتٍ، وَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ".



