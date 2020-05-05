مستشار رئيس الجمهورية: الكمامة تحمي من الإصابة بكورونا بنسبة 90%

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن ارتداء الكمامة الطبية يحمي المواطن من الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 90%، أما استخدم المناديل فتحمي المواطن لكن بدرجة متفاوتة.





وشدد "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لتقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، لافتَا إلى أن الهدف منذ هذه الإجراءات منع تكدس المواطنين.





وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن الحكومة تحاول أن توازن بين مصالح المواطنين المعيشية، والاجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.



