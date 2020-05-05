Advertisements

الظاهرة رونالدو يصدم الدون بسبب التشكيل المثالي

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 12:47 ص
رونالدو
رونالدو
ريهام عبدالمحسن

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن الظاهرة البرازيلية رونالدو نازاريو نجم ريال مدريد وإنتر ميلان وأسطورة البرازيل السابق كشف عن تشكيلته المثالية لأفضل 11 لاعبًا عبر التاريخ.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن تشكيلة البرازيلي رونالدو شهدت تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة بالإضافة إلى تشافي هرنانديز ويوهان كرويف. وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الظاهرة البرازيلية تجاهل الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي. 

وكشفت الصحيفة الإسبانية عن التشكيل المثالي للظاهرة البرازيلية الذي جاء كالآتي :-

حراسة المرمى: خوسيه إريبار
خط الدفاع: باولو مالديني وفرانز بيكنباور وكافو
خط الوسط: دييجو أرماندو مارادونا وتشافي هيرنانديز وزين الدين زيدان ويوهان كرويف
خط الهجوم: بيليه وألفريدو دي ستيفانو وليونيل ميسي

أخبار تهمك

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

القبض على غادة عبدالرازق بتهمة سرقة تمثال آثري

منذ حوالي 6 ساعات

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ويوفنتوس

منذ ساعتين و 15 دقيقة

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| رقم قياسي جديد في إصابات كورونا.. و7 حالات وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بلاغ جديد ضد رامز جلال بسبب سخريته من أهالي الشرقية

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يتراجع ويترك الصفقة الذهبية للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير مهم من مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ يوم

مدير "صدر العباسية" يكشف أسباب قفزة إصابات كورونا بمصر (فيديو)

منذ أقل من ساعة

احذروا.. عمرو أديب يصدم المصريين بشأن الفترة المقبلة

منذ ساعة و 10 دقيقة

ياسمين عبد العزيز تعتذر عن فيلم جديد بسبب طليقها

منذ أقل من ساعتين

"ظواهر جوية عنيفة".. الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة

منذ أقل من ساعتين

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:54 ص

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان (فيديو)

09:40 م

احذروا.. عمرو أديب يصدم المصريين بشأن الفترة المقبلة

12:30 ص

مدير "صدر العباسية" يكشف أسباب قفزة إصابات كورونا بمصر (فيديو)

12:49 ص

ياسمين عبد العزيز تعتذر عن فيلم جديد بسبب طليقها

11:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة