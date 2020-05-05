الظاهرة رونالدو يصدم الدون بسبب التشكيل المثالي





أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن الظاهرة البرازيلية رونالدو نازاريو نجم ريال مدريد وإنتر ميلان وأسطورة البرازيل السابق كشف عن تشكيلته المثالية لأفضل 11 لاعبًا عبر التاريخ.





وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن تشكيلة البرازيلي رونالدو شهدت تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة بالإضافة إلى تشافي هرنانديز ويوهان كرويف. وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الظاهرة البرازيلية تجاهل الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.





وكشفت الصحيفة الإسبانية عن التشكيل المثالي للظاهرة البرازيلية الذي جاء كالآتي :-





حراسة المرمى: خوسيه إريبار

خط الدفاع: باولو مالديني وفرانز بيكنباور وكافو

خط الوسط: دييجو أرماندو مارادونا وتشافي هيرنانديز وزين الدين زيدان ويوهان كرويف