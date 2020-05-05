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توقيت صلاة الفجر والمغرب في اليوم الثاني عشر من رمضان 1441.. مواقيت صلاة المسلمين اليوم الثلاثاء 5/5/2020 في مصر

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 12:43 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
توقيت صلاة الفجر والمغرب في اليوم الثاني عشر من رمضان 1441.. مواقيت صلاة المسلمين اليوم الثلاثاء 5/5/2020 في مصر
تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 5/5/2020 في مصر، شاملة صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، إليكم فيما يلي مواقيت صلاة المسلمين في اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك 1441 هجريًا.

مواقيت صلاة المسلمين في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان 2020

المواقيتالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
القاهرة3:32 ص5:08 ص11:52 ص3:29 م6:35 م8:01 م
الإسكندرية3:34 ص5:12 ص11:57 ص3:36 م6:42 م8:09 م
الإسماعيلية3:27 ص5:04 ص11:48 ص3:25 م6:32 م7:58 م

موعد السحور: 1:12 صباحًا
موعد الإمساك: 3.12 صباحًا

توقيت صلاة الفجر والمغرب في اليوم الثاني عشر من رمضان 1441.. مواقيت صلاة المسلمين اليوم الثلاثاء 5/5/2020 في مصر

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