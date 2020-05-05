توقيت صلاة الفجر والمغرب في اليوم الثاني عشر من رمضان 1441.. مواقيت صلاة المسلمين اليوم الثلاثاء 5/5/2020 في مصر

تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 5/5/2020 في مصر، شاملة صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، إليكم فيما يلي مواقيت صلاة المسلمين في اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك 1441 هجريًا.