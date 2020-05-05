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توقيت صلاة الفجر والمغرب في اليوم الثاني عشر من رمضان 1441.. مواقيت صلاة المسلمين اليوم الثلاثاء 5/5/2020 في مصر
الثلاثاء 05/مايو/2020 - 12:43 ص
توقيت صلاة الفجر والمغرب في اليوم الثاني عشر من رمضان 1441.. مواقيت صلاة المسلمين اليوم الثلاثاء 5/5/2020 في مصر
تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 5/5/2020 في مصر، شاملة صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، إليكم فيما يلي مواقيت صلاة المسلمين في اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك 1441 هجريًا.
مواقيت صلاة المسلمين في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان 2020
|المواقيت
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|القاهرة
|3:32 ص
|5:08 ص
|11:52 ص
|3:29 م
|6:35 م
|8:01 م
|الإسكندرية
|3:34 ص
|5:12 ص
|11:57 ص
|3:36 م
|6:42 م
|8:09 م
|الإسماعيلية
|3:27 ص
|5:04 ص
|11:48 ص
|3:25 م
|6:32 م
|7:58 م
موعد السحور: 1:12 صباحًا
موعد الإمساك: 3.12 صباحًا
توقيت صلاة الفجر والمغرب في اليوم الثاني عشر من رمضان 1441.. مواقيت صلاة المسلمين اليوم الثلاثاء 5/5/2020 في مصر
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