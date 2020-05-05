بشرى لمصر بشأن لقاح فيروس كورونا

كشف حاتم الورداني، الرئيس التنفيذي لشركة استرازينيكا مصر، تفاصيل تعاونهم مع جامعة أوكسفورد في تطوير لقاح لعلاج فيروس كورونا.





وقال "الورداني"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إنهم وقعوا إتفاقية مع جامعة أوكسفورد لتطوير لقاح لعلاج الكورونا، حيث أنه أمل جديد ليتخلص العالم من هذا الوباء.





وأوضح، أن الأبحاث بدأت على الحيوانات، وكانت النتائج مبشرة، ثم بدأت المرحلة الثانية على المتطوعين الأصحاء، ويتوقعون أن تكون النتائج مبشرة أيضا، معلنا أنه حالا ثبات نجاح وفاعلية اللقاح المحتمل، سيبدأ التصنيع بنهاية العام، وسيبدأ الإنتاج في إنجلترا.





ونوه الرئيس التنفيذي لشركة استرازينيكا مصر، بأنهم سيعملون جاهدين أن تكون مصر من أوائل الدول التي يصل لها اللقاح.

