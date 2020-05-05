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وكيله: قيمة باهر المحمدي تصل لـ٢٠٠ مليون جنيه ومن الصعب انتقاله لأي ناد في مصر

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 12:55 ص
باهر المحمدي
باهر المحمدي
علي نبوي
أكد محمد شيحة وكيل أعمال باهر المحمدي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي على صعوبة انتقال اللاعب إلى صفوف الأهلي أو الزمالك في الصيف المقبل.

شيحة أضاف في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت :"من الصعب انتقال باهر للأهلي أو الزمالك قيمته تبلغ ٢٠٠ مليون جنيه".

وتابع :"باهر عقده لا يزال مستمر مع النادي الإسماعيلي لمدة ٣ مواسم".

وأشار :"من الصعب انتقال باهر لأي ناد مصري لأن الأندية المصرية لن تكون قادرة على دفع القيمة المادية للاعب".

وزاد :"رأينا قيمة انتقال أحمد فتحي إلى بيراميدز اعتقد أن باهر المحمدي قيمته تصل لـ٢٠٠ مليون جنيه، فلا يزال أمامه من ١٠:١٢ سنة أخرى يستطيع خلالهم اللعب".

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