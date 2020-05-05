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الأهلي يكشف حقيقة مفاوضات «كوكا»

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 12:49 ص
أحمد حن
أحمد حن
علي خلاف


تحدث مصدر مسئول في  جهاز الكرة بنادى الأهلى، عن حقيقة الدخول فى مفاوضات مع أحمد حسن كوكا، مهاجم سبورتنج براجا البرتغالى، والمعار لصفوف أولمبياكوس للحصول على خدماته فى نهاية الموسم. 

حقيقة تعاقد الأهلي مع كوكا

وقال المصدر فى تصريحات صحفية مساء اليوم الاثنين:"ما تردد عن دخول الأهلى فى مفاوضات مع كوكا، ليس له أى أساس من الصحة، واللاعب خارج حسابات القلعة الحمراء فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وأضاف مصدر الأهلي: "لم نتفاوض مع اللاعب ولم نسع لضمه، ولا نعلم سبب ربط اسم الأهلى بالحصول على خدمات مهاجم منتخب مصر".

اتحاد الكرة يعلق النشاط الرياضي

من جانبه قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة مهام الجبلاية، استمرار تعليق الدوري المصري حتى منتصف مايو المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر وإصابة الآلاف.

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