عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

أكد وزير المالية محمد معيط اليوم الإثنين أنه قرار خصم 1% من المرتبات الحكومية سيصدر به بيان تفصيلي من مجلس الوزراء.

وقال معيط خلال مداخلة مع برنامج علي مسئوليتي المذاع على قناة صدي البلد ،" ليس لدي تعليق على تلك الأخبار ومجلس الوزراء يصدر قرار توضيحي حول هذا الأمر.





كان عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي قرار صادر عن الحكومة، يفيد بخصم 1% من المرتبات الحكومية لمدة 12 شهر لتمويل إيرادات الدولة .





وأضاف وزير المالية، أن صرف مرتبات شهر مايو ستكون في مواعيدها بداية من 18 مايو وحتى 21 مايو القادم،مشيرا إلى أن الصرف خلال تلك الفترة لمنع الازدحام.

وحول اتفاق مصر الجديد مع صندوق النقد الدولى أكد معيط على أن، هذا الاتفاق سيتم الأعلان عنه من قبل الجهات المنوط بها وهو البنك المركزي.

وكشف معيط أن تطبيق رسوم التنمية على البنزين والسولار لن يرفع الأسعار، ولكنه يساعد على زيادة إيرادات الدولة بنحو 6 مليارات جنيه