أول تعليق من عمرو أديب بشأن حديثه عن شيخ الأزهر

عقب الإعلامي عمرو أديب، على الفيديو المتداول له مؤخرا بشأن حديثه عن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، مشيرا إلى أنه لم يكن ينوي التعليق عن الأمر، ولكن العديد من المواطنين طالبوه بتوضيح الأمر.





وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إن الفيديو المتداول قديم ويعود إلى عام 2015، أي منذ 5 سنوات، وتم فبركته، ونسبه للقناة التي يعمل بها حاليا، وبدون حركة، مضيفا أن الفيديو كان في سياق تاريخي آخر، حيث كان في فترة كثرت فيها العمليات الإرهابية، وكان هناك حديث عن تجديد الخطاب الديني.





وأضاف، "متخلوش حد ياخدنا في حتة تانية، لازم نركز مجهودنا لصالح بلادنا، ونساعدها.. سيبكم من عمرو أديب، يا عالم انتبهوا للي بيجرى، البلد محتاجة كل مجهود".





وتناول "أديب" في برنامجه، العديد من القضايا المطروحة على الساحة حاليا، وأهمها أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).



