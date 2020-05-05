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أول تعليق من عمرو أديب بشأن حديثه عن شيخ الأزهر
الثلاثاء 05/مايو/2020 - 03:40 ص
هدى عبدالرازق
عقب الإعلامي عمرو أديب، على الفيديو المتداول له مؤخرا بشأن حديثه عن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، مشيرا إلى أنه لم يكن ينوي التعليق عن الأمر، ولكن العديد من المواطنين طالبوه بتوضيح الأمر.
وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إن الفيديو المتداول قديم ويعود إلى عام 2015، أي منذ 5 سنوات، وتم فبركته، ونسبه للقناة التي يعمل بها حاليا، وبدون حركة، مضيفا أن الفيديو كان في سياق تاريخي آخر، حيث كان في فترة كثرت فيها العمليات الإرهابية، وكان هناك حديث عن تجديد الخطاب الديني.
وأضاف، "متخلوش حد ياخدنا في حتة تانية، لازم نركز مجهودنا لصالح بلادنا، ونساعدها.. سيبكم من عمرو أديب، يا عالم انتبهوا للي بيجرى، البلد محتاجة كل مجهود".
وتناول "أديب" في برنامجه، العديد من القضايا المطروحة على الساحة حاليا، وأهمها أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الشهرين القادمين صعبين من الناحية الاقتصادية على مصر والعالم، مشيرا إلى أنه أمر يحدث في كل دول العالم، حيث يشهد العالم أزمة اقتصادية خانقة، بسبب فيروس كورونا المستجد.
وأشار "أديب"، إلى أن كل الموارد تقل بسبب أزمة كورونا، معلقا: "موازنة الدولة مش مغارة علي بابا.. هى مش موازنة مبروكة"، منوها بأن يجب أن يساعد الجميع بعضهم.
وأضاف، "القفة أم ودنين لازم يشلوها اتنين.. الحمد لله أن الكورونا جت واقتصادنا واقف على رجله، ولكن خد من التل يختل"، متابعا: "محدش عارف بكرة في إيه.. بشويش وأنتم بتشتروا حاجاتكم، إحنا في حالة طوارىء اقتصادية".
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 70 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1632 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2139 حالة، من ضمنهم الـ 1632 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 6813 حالة من ضمنهم 1632 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و436 حالة وفاة.
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