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حارس بيراميدز: انضمام إكرامي لا يقلقني وحارس المنتخب لا بد أن يكون من الأهلي والزمالك

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:08 ص
شريف إكرامي
شريف إكرامي
علي نبوي
قال المهدي سليمان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، غنه يثق في مشاركته أساسيا في بيراميدز على حساب أحمد الشناوي وشريف إكرامي حال انتقاله للنادي.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"شريف إكرامي حارس مرمى كبير وأي نادي سيستفيد منه".

وتابع :"كل لاعب وله حساباته، فانضمام إكرامي لبيراميدز لا يقلقني وأنا رقم 1 في النادي".

وزتد :"شاركت في 21 مباراة هذا الموسم، وتواجد أحمد الشناوي أو شريف إكرامي لا يقلقني فأنا أركز فقط في عملي".

وواصل :"لو انتقلت إلى النادي الأهلي سأكون قادر على المشاركة أساسيا، رغم مستوى محمد الشناوي المميز من 3 مواسم".

وأكمل :"حارس منتخب مصر لا بد أن يكون من الأهلي أو الزمالك".

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