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المهدي سليمان: متبقي في عقدي موسما مع بيراميدز وجمعتني جلسة مع المدير الرياضي للتجديد

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:13 ص
المهدي سليمان
المهدي سليمان
علي نبوي
قال المهدي سليمان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إنه تحدث مع ناديه من أجل تجديد عقده مع النادي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"جمعتني جلسة مع هاني سعيد المدير الرياضي للنادي وتحدثنا عن تجديد العقود".

وتابع :"الجلسة كانت قبل تعليق النشاط والأمر توقف منذ وقتها.. يبتقى في عقدي موسما واحدا مع بيراميدز".

وأردف :"لا يوجد حارس مرمى في مصر قادر على جلوسي احتياطيا له طالما أن هذا الأمر مرتبط بالملعب".

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