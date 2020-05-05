شاهد.. أحمد موسى يعرض فيديوهات تكشف تفاصيل الانقلاب في قطر

كشف الإعلامي أحمد موسى، حقيقة ما يحدث في قطر، مؤكدا أن المعارضة القطرية والإعلام التركي نشرت العديد من الفيديوهات لإطلاق نار في الوكرة.





وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن التريند منذ الأمس يتحدث عن الوكرة والانقلاب في قطر.



وعرض موسى فيديوهات لإطلاق النار في الوكرة وعدد من التغريدات على "تويتر" تتحدث عن تفاصيل محاولة الانقلاب، مؤكدا أنه لم يعرض سوى ما تناقلته المعارضة القطرية والصحف التركية تحدثت عن محاولة انقلابية على تميم بن حمد.