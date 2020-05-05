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شاهد.. أحمد موسى يعرض فيديوهات تكشف تفاصيل الانقلاب في قطر
الثلاثاء 05/مايو/2020 - 03:17 ص
داليا الحسين
كشف الإعلامي أحمد موسى، حقيقة ما يحدث في قطر، مؤكدا أن المعارضة القطرية والإعلام التركي نشرت العديد من الفيديوهات لإطلاق نار في الوكرة.
وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن التريند منذ الأمس يتحدث عن الوكرة والانقلاب في قطر.
وعرض موسى فيديوهات لإطلاق النار في الوكرة وعدد من التغريدات على "تويتر" تتحدث عن تفاصيل محاولة الانقلاب، مؤكدا أنه لم يعرض سوى ما تناقلته المعارضة القطرية والصحف التركية تحدثت عن محاولة انقلابية على تميم بن حمد.
وأشار موسى إلى أن تارخ قطر القصير مليء بالانقلابات.
وترددت أنباء عن سماع دوى انفجارات في قطر، وتحديدًا في منطقة الوكرة، بحسب ما تداوله ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، فيما تداول آخرون فيديوهات لسماع صوت إطلاق كثيف للرصاص بالدوحة فجر الاثنين.
وأشار بعض النشطاء إلى احتمالية وجود انقلاب عسكري، يقوده رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق حمد بن جاسم.
وقال ناشط على تويتر يدعى خالد الهاجري: "يارب سترك علينا يارب.. صحيح فيه صوت انفجار؟ او تدريب للقوات التركيه الله يستر منهم والله بنقولها كثير مو نافعنا الا عيالنا".
ورجح أحد نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن يكون الانقلاب بسبب أوامر تميم بالتحقيق مع شكرة حمد بن جاسم بعد انهيار مستشفى في الدوحة قبل أيام قليلة، فيما تحدث آخرون عن أن أصوات الانفجارات والرصاص الحي تعود للقوات التركية الموجودة في قطر دون تحديد سبب لذلك.
وقال الصحفي الرياضي القطري راكان الهاجري: "بعد ما امر الامير تميم بإحالة شركة حمد بن جاسم للتحقيق للشيخ حمد يحاول يسوي انقلاب ويبي يبداء من الوكرة.
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