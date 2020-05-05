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مفاجأة.. أندية البريميرليج تستهدف 9 لاعبين من برشلونة

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:20 ص
برشلونة
برشلونة
علي خلاف


تحدث تقرير صحفي إنجليزي، مساء اليوم الاثنين عن اهتمام أندية البريميرليج بضم 9 لاعبين من برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

أندية الدوري الانجليزي تضع عينها على لاعبي برشلونة

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن أندية الإنجليزية أبدت اهتمامها بضم 9 لاعبين من برشلونة، من ضمنهم الفرنسي "أنطوان جريزمان والبرازيلي فيليب كوتينيو".

وأوضح الصحيفة البريطانية، أن برشلونة منفتح على الاستماع إلى العروض، لعدد كبير من لاعبيه باستثناء النجم ليونيل ميسي أسطورة البارسا.

وأضافت الصحيفة أن مسئولي مانشستر يونايتد يواصلون الضغط من أجل التعاقد مع جريزمان، ومهاجم الأرجواني لويس سواريز بالإضافة إلى عثمان ديمبلي وإيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال.

وأوضحت الصحيفة أن قائمة لاعبي برشلونة المطلوبون في البيرميرليج تضم أيضًا المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، والذي ارتبط اسمه بمانشستر يونايتد وآرسنال، بالإضافة إلى نيلسون سيميدو وسيرجي روبرتو.

وأشارت الصحيفة إلى أن النجم البرازيلي فليب كوتينيو، يعتبر من أكثر اللاعبين المطلوبين في إنجلترا، حيث يتنافس عليه 4 أندية، وهي "تشيلسي وتوتنهام وإيفرتون ونيوكاسل".

ويسعى برشلونة لتوفير أكبر سيولة مالية هذا الصيف، من أجل حسم صفقتي لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، ونيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان.

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