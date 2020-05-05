سفيرنا بالكويت يزف بشرى سارة للمصريين العالقين في الكويت

قال السفير طارق القوني، سفير مصر في الكويت، إن الدولة المصرية تابعت ملف تجميع المصريين من مخالفي التأشيرات في دولة الكويت، ووشعهم في مراكز إيواء منذ بدايته.





وأشار "القوني"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنهم نقلوا الصورة كاملة للإدارة المصرية، حيث كانت تنتظر الدولة فقط الظروف المناسبة لنقلهم لمصر، وتسيير رحلات لإعادتهم.





وأضاف سفير مصر في الكويت، أنه سيتم تخصيص رحلتين لإعادة النساء والأطفال وكبار السن من المصريين العالقين في الكويت كخطوة أولى، وتباعا سيتم نقل جميع مخالفي الإقامة.





ونوه بأنه بعد الانتهاء من إعادة المصريين العالقين في الكويت من مخالفي الإقامة، وعددهم نحو 5600 شخص، فأن الدولة ستضع خطة لإعادة باقي المصريين العالقين في الكويت تباعا.



