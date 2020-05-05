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"كل سنة وإنت طيب".. آيتن عامر تهنئ أحمد مجدي بعيد ميلادها

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:43 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

وجهت الفنانة آيتن عامر، رسالة تهنئة للفنان أحمد مجدي بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم؛ حيث نشرت ايتن صورة له عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات.

وعلقت ايتن قائلة: "كل سنة وانت طيب يا صديقي العزيز اينعم انت مكفر ريهام في المسلسل بس انا فصلت اهو وقلت اخلي الناس تقولك كل سنة وانت طيب وناجح وايجابي وفنان عيد ميلاد سعيد".

وجهت الفنانة آيتن عامر رسالة تهنئة للفنان احمد مجدي بعيد ميلاده ؛ حيث نشرت صورة له عبر صفحته الرسمية عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وعلقت ايتن قائلة: كل سنة وانت طيب يا صديقي العزيز، اينعم انت مكفر ريهام في المسلسل، لكن انا فصلت اهو وقلت اخلي الناس تقولك كل سنة وانت طيب وناجح وايجابي وفنان.

لاقت الصورة اعجاب الكثير ومن ابرز التعليقات وتعليق الفنانة وفاء عامر والتي كتبت: نجم جميل وهايل وتابعت قولها كل سنة وانت طيب يا ابن الراجل المحترم الطيب.

يعرض حاليا مسلسل فرضة تانية ؛ ويعد اول عمل يجمع بين ايتن عامر واحمد مجدي.

وتدور أحداث "فرصة ثانية" حول ملك، والتي تفقد الذاكرة بعد وقوع لها حادثة بسبب صدمتها في خطيبها زياد وخيانته لها، حيث بدأ بخيانة الفنان أحمد مجدى لحبيبته ياسمين صبرى والتى ترتبط به عاطفيا، فتقرر الابتعاد عنه، ورغم محاولاته فى العودة لها إلا أنها ترفض فيذهب للزواج من الفنانة أيتن عامر.

يشار إلي أن أيتن عامر شاركت فى مسرحية "عطل فنى" التى تم عرضها فى موسم الرياض على مسرح بكر الشدى، بطولة شيكو، وهشام ماجد، وباقة من النجوم ومن تأليف أحمد شاكر وإخراج أوتاكا.


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