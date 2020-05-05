"بعته يشتري مستلزمات اتأخر".. مفاجآت جديدة في مقتل حارس عقار بالهرم

"اتأخر عليه فضربه"، هذا حال نجل "حارس العقار"، عندما طلب "صاحب الجيم" الذي يقطن في العقار المقابل للجراج، أن يشتري له بعض المستلزمات، فتأخر الطفل عليه، وعندما عاد بالمستلزمات ضربه المتهم لتأخره، فتدخل والد الطفل "حارس العقار" لمنع الضرب عن نجله، فحدثت مشادة كبيرة على إثرها سدد المتهم طعنة نافذة بصدره، أمام طفله.





أقدم صاحب صالة رياضية "جيم" ويدعى" عمرو. أ" في عقده الثالث من العمر، على قتل حارس عقار (جراج)، ويدعى "ج. م" في عقده السادس من العمر، إثر نشوب مشاجرة بينهما، في شارع الورشة بمنطقة الهرم، فاستل الأول آلة حادة "مطواه" وسدد له طعنة نافذة أسقطه قتيلا، فباشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة التحقيق.





وأمرت النيابة العامة، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه، للوقوف على ظروف الواقعة وحجم الإصابات التي لحقت به.





بداية الواقعة، عندما تلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد وقوع مشاجرة ووجود قتيل بشارع الورشة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين وقوع مشاجرة بين كل من "عمرو. أ. أ"، في العقد الرابع من عمره، مالك صالة ألعاب رياضية "جيم"، وبين حارس "جراج" بسبب خلافات سابقة، ما دفع الأول لإخراج سلاح أبيض "مطواة" من طيات ملابسه وتسديد طعنة نافذة للأخير فأرداه قتيلًا، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط المتهم.





وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.









في سياق منفصل، كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، تفاصيل جديدة في واقعة مقتل عامل ويدعى "وليد.ا" الشهير باسم "أبو حمزة"، على يد سائق "توك توك" بالعمرانية، أنه بعد معاتبه المجني عليه للسائق بخبطه بالتوكتوك، بعدم السرعة الزئدة لعدم خبط آخرين، تضايق كثيرا فيمانشبت مشادة كلامية بينهم، وانصرف السائق وفي قلبه الشر تجاهه.





وأفادت التحقيقات، أن السائق عاد بعد دقائق ومعه اثنين مستعينا بهم لحمايته، وكان مازال المجني عليه متواجدا بالشارع، فسدد المتهم له ٣ طعنات نافذه في الصدر.





وأدلى شهود العيان، في وقت سابق اعترافاتهم أمام النيابة العامة، بجنوب الجيزة، على واقعة مقتل عامل ويدعى " وليد.ا"، على يد سائق توك توك، بشارع العامل بمنطقة العمرانية، فيما أفادوا أن الجريمة وقعت ظهر يوم الجمعة.





وأفاد الشهود، أن المجني عليه كان يسير بذات الشارع التي وقعت به الجريمة، وأثناء سيره، خبطه التوك توك، لسرعته العالية، والشارع مزدحم، وأثناء ذلك حدثت مشادة كلامية كبيرة لسيره بهذه السرعة، معاتبا اياه، لم يهدأ صاحب التوك توك واستل آلة حادة "مطواه"، وقام بطعنه ٣ طعنات في القلب، مما لفظ أنفاسه الأخيرة.





وكشف شهود العيان، أن المجني عليه يقطن بشارع مجاور للشارع التي وقعت به الجريمة، مضيفين أنه أب لطفلين.





وأمرت النيابة، في وقت سابق، بحبس المتهم، ٤ أيام، فيما انتدبت الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليه، وحجم الاصابات التي لحقت به، للوقوف على ظروف الواقعة، وملابساتها.





بداية الواقعة، كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العمرانية بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة شخص يدعى "وليد.ا"، وبه آثار طعنات.





وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وسائق توك توك على أثرها قام المتهم بطعن المجني عليه بآلة حادة، ولقي مصرعه في الحال وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.



