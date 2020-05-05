الوزراء يوجه نصيحة للمصريين لقضاء عيد فطر بدون حظر

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من المتوقع أن يصدر قرار يوم الخميس المقبل بتجديد الحظر بنفس الشروط والمعايير المطبقة حاليًا، ونفس المحظورات والمسموحات ستظل كما هي.





وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أنه سيكون هناك وقفة أخرى لمراجعة الموقف مع اقتراب عيد الفطر، مع الأخذ في الاعتبار عدة معايير منها: الواقع على الأرض، الوضع الوبائي، ونسبة الإصابات.





وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا يوجد حكومة تستطيع أن تخفف الإجراءات إذا زاد حد الإصابات عن نسبة معينة، مشددا على أن المواطن يجب أن يدرك أن أي اجراء وقائي يلتزم به الآن، يترتب عليه نتائج إيجابية في المستقبل، إذا أراد أن ينعم بعيد فطر بلا حظر.



