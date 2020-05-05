متحدث البرلمان يكشف حقيقة فرص رسوم على رواتب الموظفين

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب: إن الحديث حول أعداد مشروع قانون لفرض رسوم على رواتب الموظفين أمر غير صحيح، ومجرد شائعات نقلت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع "حسب الله"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن قانون فرض رسوم على البنزين ليس جديدًا، ولن يؤدي إلى زيادة أسعار المواد البترولية أو السلع على وجه الإطلاق، وهذا الرسم سيحصل من الشركات العاملة في البترول، معقبًا "سعر البنزين على المواطن لن يزيد مليمًا واحدًا"

متحدث الحكومة: الحياة ستعود لطبيعتها تدريجيا







وفي سياق منفصل، أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أن الحياة في مصر ستعود لطبيعتها تدريجيًا الفترة المقبلة.





وأضاف أن "قرارات الحكومة لا تعني عودة الحياة لطبيعتها، ستكون الحياة طبيعية بإجراءات قاسية، والمصانع ستعمل في ظل إجراءات احترازية قاسية، فحركة الاقتصاد لا تحتمل إجراءات طويلة المدى، فالناس تريد الحياة والحصول على الرواتب وقوت يومها، وبالتالي لا يمكن اللجوء لإجراءات طويلة المدى، خاصة أن عائدات قطاع السياحة صفر".



وتابع أن الاقتصاد المصري بخير، حيث يعتمد على عدة قطاعات، سواء الإسكان أو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجانب القطاع الزراعي الذي لم يتأثر بأزمة كورونا.



وفيما يتعلق بطلب قرض من صندوق النقد الدولي، قال: "مصر أنهت الإصلاح المالي والاقتصادي بنجاح وجارٍ العمل على الإصلاح الهيكلى لمدة عام، وصندوق النقد لا يقرض سوى الدول القوية، ويدرك أن مصر وصلت لملاءة مالية وقادرة على سداد أي قرض ستحصل عليه"، مضيفًا: "لا تأثيرات سلبية على المواطنين نتيجة طلب قرض صندوق النقد".



وذكر أن معدلات النمو في مصر واحدة من أفضل معدلات النمو في المنطقة، مضيفًا: "المعدل الحالي جيد جدًا في ظل الظروف المحيطة".





