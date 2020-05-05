تصريح قوي من أحمد كريمة عن "قيام الساعة يوم الجمعة المقبل"

قال الدكتور أحمد كريمة، الاستاذ بجامعة الأزهر: إن القول بأن هناك بعض علامات يوم القيامة يستحدث يوم الجمعة المقبل أمر عثير صحيح، ولا يخرج عن كونه خرافات يتحدث بعضها بعض الجهال، لافتًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لم يعلم توقيت يوم القيامة.





وتابع "كريمة"، خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاثنين، أن كل هذه الخرافات تنتشر مع الاوبئة، وهذا الأمر حدث مع انتشار جائحة الكوليرا، معقبًا: "كل هذه الأمور خرافية، وليس لها علاقة بالحقيقية".





ولفت إلى أن أخبار وعلامات وأشراط يوم القيامة إما إسرائيليات أو أخبار موضوعه أو قصص القصاصين للعوام.. والذى نبه على هذا العلامة بن كثير في كتابه "النهاية في الفتن والملاحم"، والذى أورد هذه الأخبار الموضوعة ونبه أنها لا تصح نسبتها إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم".



