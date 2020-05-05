"الأوقاف" عن قرار إغلاق المساجد: نابع من واجب وطني وشرعي

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: إن أزمة كورونا التي لم تحدث في هذا القرن إلا لمرة واحدة، أدت لاتخاذ الكثير من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين، التي من بينها عدم الصلاة في المساجد، وهذه القرار وفق عليه الأزهر والأوكاف، ودار الافتاء.





وأضاف "طايع "خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، مساء الاثنين، أن الدولة اتخذت إجراءات وقائية تهدف إلى حماية صحة المصريين، وقرار المؤسسات الدينية بمصر، نابع من واجب وطني وشرعي وديني يحتم علينا الالتزام به حفاظًا على المواطنين، وتابع "لسنا فرحين بهذا ولكن علينا الالتزام من أجل المصريين".



