وزيرة الهجرة: نواجه حربا شرسة لزعزعة ثقة المواطن في الدولة "فيديو"

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: إن هناك من يروج الشائعات للنيل من الدولة المصرية في الوقت الحالي واستغلال الوضع لأمور بعينها، لكننا مستمرون في العمل على عودة كل من يتطلب الأمر عودته.





وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد" أنها تتلقى ببالغ الاهتمام كافة الاستغاثات والمطالب للمصريين بالخارج في كل دول العالم، وبالفعل الطائرات المصرية المخصصة لنقل المصريين بالخارج وصلت لأبعد نقاط في العالم حتى تعود بمصريين عالقين من دون النظر لأي اعتبارات سوى سلامة المواطن المصري.





ونوهت بأن الرئيس السيسي أكد أن المواطن له الأولوية لدى الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الرئيس وجه بضرورة عودة المصريين العالقين بالخارج.



