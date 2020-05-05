دينا الشربيني: عمرو دياب غيّر حياتي للأفضل





أكدت الفنانة دينا الشربيني، عمرو دياب، له أعظم دور في دعمي وتشجيعي، وهو دائما ينصحني وكل نصائحه طبعا في محلها، ودائما يثبت لي الوقت أن ما يقوله لا ينبع من فراغ فهو نجم كبير وصاحب خبرة كبيرة.





وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية، "على المستوى الإنساني أيضا هو إنسان عظيم وأتعلم منه الكثير طوال الوقت".