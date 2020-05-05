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دينا الشربيني: عمرو دياب غيّر حياتي للأفضل
الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:54 ص
أكدت الفنانة دينا الشربيني، عمرو دياب، له أعظم دور في دعمي وتشجيعي، وهو دائما ينصحني وكل نصائحه طبعا في محلها، ودائما يثبت لي الوقت أن ما يقوله لا ينبع من فراغ فهو نجم كبير وصاحب خبرة كبيرة.
وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية، "على المستوى الإنساني أيضا هو إنسان عظيم وأتعلم منه الكثير طوال الوقت".
وأضافت: "خبرة عمرو وشخصيته وقوة تأثيره تستطيع تغيير أي شخص، وأعترف أني تغيرت كثيرا بعد أن عرفته، وحياتي تغيرت للأفضل وشخصيتي تطورت كثيرا منذ أن عرفته.
وتابعت: "ويكفي أن أقول إن لمسات عمرو في أي شيء تضيف له وتزيده بريقاً ونجاحاً".